"죽을 뻔했다"…유명 배우 140억원 저택 두고 호텔 전전하는 이유

사진출처=유튜브, 페이지식스

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[스포츠조선 장종호 기자] 할리우드 배우 니콜라스 케이지(62)가 미국 캘리포니아주 말리부에 소유한 고급 해변 저택이 대형 싱크홀로 심각한 피해를 입으면서 호텔을 전전하는 신세가 됐다. 케이지는 최근 행사에서 "현재 집이 없어 호텔에서 지내고 있다"고 털어놨다.

미국 연예매체 페이지식스는 케이지가 지난달 31일(이하 현지시각) 로스앤젤레스 코믹콘(LA Comic Con)에 참석해 자신의 주거 상황을 공개했다고 보도했다.

이날 케이지는 할로윈을 어떻게 보낼 계획이냐는 질문을 받고 "현재 약간 집이 없는 신세다. 말리부에 있는 집에 문제가 생겨 호텔에서 지내고 있다"고 말했다. 이어 "오늘 밤 평소처럼 집에 찾아오는 아이들에게 사탕을 나눠주고 싶었는데 그러지 못하게 됐다"고 아쉬움을 나타냈다.

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다만 할로윈을 그냥 지나치지는 않을 계획이었다. 그는 네 살 딸 어거스트를 데리고 캘리포니아주 산타모니카에서 할로윈 행사를 즐길 예정이라고 밝혔다. 딸을 재운 뒤에는 스탠리 큐브릭 감독의 공포영화 고전 '샤이닝(The Shining)'을 볼 생각이라고 덧붙였다.

케이지의 주거 문제가 불거진 것은 지난 9월이다. 말리부 해변에 위치한 약 1050만달러(약 140억원) 상당의 저택 인근에서 대형 싱크홀이 발생하면서 진입로가 통째로 무너져 내렸다. 당시 폭우와 강한 파도에 따른 해안 침식이 주요 원인으로 지목됐다.

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당시 공개된 현장 사진에는 저택의 차고로 이어지는 진입로가 깊은 구덩이로 변한 모습이 담겼다. 아스팔트와 콘크리트가 갈라져 아래로 떨어졌고, 공사 현장에서 사용하던 이동식 간이화장실과 사생활 보호용 울타리의 파편도 구덩이 안으로 쓸려 들어갔다.

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피해는 케이지의 집에만 국한되지 않았다. 싱크홀이 도로까지 무너뜨리면서 인근 주민들의 안전도 위협받았다.

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현지 매체 뉴욕포스트에 따르면 해당 도로의 주택 7채는 거주하기에 위험한 상태로 분류됐으며, 추가로 24채에도 출입 제한이 내려질 예정이었다. 말리부 시 당국은 총 31개 부동산을 안전하지 않은 상태로 지정했다. 화재나 의료 응급상황, 범죄 발생 시 소방대원과 보안관이 현장에 접근할 수 있는 도로가 사라졌기 때문이다.

케이지는 저택을 포기하는 대신 복구 작업에 나섰다. 그는 말리부 시 당국으로부터 긴급 건축 허가를 받아 해변과 주택 외벽 주변에 모래주머니를 설치할 수 있도록 했다. 파도의 직접적인 충격을 줄이고 추가적인 해안 침식을 막기 위한 조치다.

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이와 함께 싱크홀 복구를 위한 아스팔트 잔해 제거 작업과 보강 공사에 앞선 준비 작업, 토양 시료 채취를 위한 굴착 작업도 허가받은 것으로 확인됐다.

현재까지 저택의 복구가 언제 완료될지, 케이지가 언제 집으로 돌아갈 수 있을지는 알려지지 않았다. 1000만달러가 넘는 해변 저택이 대형 싱크홀로 피해를 입은 가운데, 케이지는 당분간 호텔 생활을 이어가야 할 것으로 보인다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com