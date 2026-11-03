[청룡영화상]손예진 "♥현빈과 공동 수상, 더 영광…집안에 경사났다"

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 현빈, 손예진이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 손예진이 남편 현빈과 공동 수상한 당시를 떠올렸다.

손예진은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 "남편과 함께 공동 수상해서 더 영광이고, 저희 집안에 경사가 났다"라고 했다.

이날 행사는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석, 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다.

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손예진은 '어쩔수가없다'에서 남편의 실직이라는 위기 속에서도 가족의 일상을 지키기 위해 나서는 미리 역으로 여우주연상을 수상했다. '아내가 결혼했다' 이후 17년 만에 두 번째 청룡영화상 여우주연상 트로피를 품에 안은 것이다.

손예진은 "데뷔했을 때 이루고 싶은 꿈 중 하나가 '오디션 보지 않게 해주세요', '청룡영화상 여우주연상을 받게 해주세요'라고 했다. '아내가 결혼했다'로 받았을 때, 꿈을 이뤘다고 생각하다가, 거의 20년 후에 다시 여우주연상을 받은 것이 더 꿈만 같더라"라고 밝혔다.

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이어 "이번에는 남편과 함께 공동 수상했다는 것이 너무 영광이고, 앞으로 이런 일이 있을까 싶었다. 저희 집안에 경사가 났다. 여러모로 청룡이 큰 영광을 주셨다. 상은 너무 신기하게도 받기 전에는 '상은 운이다'라고 했는데, 받으면 받을수록 욕심이 난다. 20년 후에 받을 게 아니라, 조만간 더 빨리 받기 위해 좋은 영화 찍겠다"고 솔직하게 답했다.

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제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일(수) 여의도 KBS홀에서 개최된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com