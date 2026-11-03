박성광, 故 박지선 생일에 납골당 찾았다…“하늘에서 잘 지켜봐줘”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 박성광이 세상을 떠난 동기 故 박지선의 생일을 잊지 않고 챙겼다. 고인이 떠난 지 6년이 흘렀지만, 함께 계획했던 음악을 들으며 추억을 되새기고 남겨진 아버지까지 살뜰히 챙기는 모습이 먹먹함을 안겼다.

박성광은 3일 자신의 SNS에 "지선아 올해는 생일에 맞춰서 왔다!!!"라는 글과 함께 박지선의 납골당을 찾은 사진을 공개했다.

그는 "와 오늘까지 날씨가 너무 좋다!! 내일부터 추워진단다"라며 마치 곁에 있는 친구에게 말을 건네듯 다정하게 안부를 전했다. 이어 "올해 동기들이 다 잘되다 보니 더더욱 지선이 생각이 많이 나는 올해였어. 하늘에서 다 보고 있지?? 나도 잘 지켜봐 주고 있어!!!! 아버님도 잘 지켜드리고!!"라며 애틋한 마음을 드러냈다.

Advertisement

함께 이루지 못한 약속도 떠올렸다. 박성광은 "올해도 우리 같이 짜기로 했던 코드 음악 듣고 간다!! 생일 축하한다 지돌아. 광 오빠가"라며 글을 마무리했다.

고인의 6주기였던 전날에는 조윤호, 김지호, 송준근, 양상국, 장효인, 허미영 등 KBS 공채 22기 동기들이 납골당을 찾아 박지선을 추억했다. 당시 조윤호는 "지돌이도 오늘 웃었어? 우리도 너 얘기하면서 오랜만에 웃었지"라며 "지선아 보고 싶다고"라는 글을 남겨 뭉클함을 자아냈다.

Advertisement

박성광과 동기들이 박지선을 기억하는 방식도 조금씩 달라졌다. 지난 9월 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서 박성광은 박지선이 세상을 떠난 뒤 동기들이 한동안 서로 만나자는 말조차 꺼내지 못했다고 털어놨다.

Advertisement

그는 "지선이가 떠나면서 우리가 모이지 못했다"며 고인의 이름을 입에 올리는 것조차 조심스러웠던 시간을 회상했다.

Advertisement

그러나 양상국이 박지선을 함께 기억하고 즐겁게 이야기하자고 제안하면서 동기들은 다시 모이기 시작했다고. 이후 매년 기일마다 고인을 찾아가고 아버지와도 연락을 이어오고 있다.

당시 장효인은 박지선의 아버지가 동기들의 경조사에 자신을 꼭 불러달라고 부탁했다는 사연도 공개했다.

Advertisement

장효인은 "지선이가 해야 될 것들을 나라도 해야 될 것 같다"는 아버지의 말을 전하며, 딸의 빈자리를 대신해 동기들의 기쁜 일과 슬픈 일을 함께하고 싶어 한다고 밝혀 눈시울을 붉혔다.

한편 박지선은 2007년 KBS 공채 22기 개그맨으로 데뷔해 '개그콘서트' 등에서 활약했다. 이후 다양한 방송과 행사에서 특유의 재치와 따뜻한 입담으로 사랑받았지만, 2020년 11월 2일 생일을 하루 앞두고 향년 36세로 세상을 떠났다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com