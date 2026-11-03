[청룡영화상]손예진, ♥현빈 '하얼빈' 고충에 "출산한 내가 더 힘들어"

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 손예진, 현빈이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정빛 기자] 손예진이 현빈의 '하얼빈' 촬영 당시를 떠올렸다.

손예진은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 "현빈 씨가 '하얼빈' 촬영 당시 힘들어했는데, 저는 그때 아이 낳고 얼마 안 됐을 때라 제가 더 힘들었다고 생각했다"라고 했다.

이날 행사는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석, 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다.

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현빈은 '하얼빈'에서 안중근의 신념과 인간적인 고뇌를 깊이 있게 그려내며 남우주연상을 수상했다. 독립을 향한 결의와 그 이면의 무거운 책임감을 섬세하게 표현, 생애 첫 청룡영화상 남우주연상 영예를 안았다. 여기에 청정원 인기스타상까지 거머쥐며, 2관왕에 빛난 바다.

현빈은 "'벌써 1년이라는 시간이 지났구나'라는 게 새삼스럽게 느껴졌다. 이 행사를 하니까, 그때 당시 상을 받은 순간순간이 기억나더라. 오랜만에 다시 설레고 기분 좋은 느낌을 가지게 됐다. 상 받을 때 심장이 튀어나갈 것 같았는데 오늘은 안 떨린다"라며 웃었다.

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무엇보다 '하얼빈'에서 실존 인물을 연기하는 만큼 역사적 인물의 무게를 짊어지는 동시에 그 인물의 내면까지 설득력 있게 보여주기 위해 많은 고민이 있을 것으로 보인다.

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현빈은 "안중근 의사가 30세 어린 나이에 나라를 위해 그런 생각과 행동을 한다는 게 대단하다는 생각을 했다. 촬영하는 내내 '나라면 할 수 있을까'라는 생각을 하면서, 촬영에 임했던 거 같다. 마지막 신이 사형대 올라가는 신이었는데, 끝나고 모든 것이 한꺼번에 몰려 와서 꽤 오랜 시간 힘들었다"라며 촬영 당시를 돌이켰다.

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이 당시에 대해 아내 손예진은 "그때 아이 낳고 얼마 안 됐을 때라 제가 더 힘들었다. 그때 현빈 씨가 살이 많이 빠졌었다. 역사적으로 힘든 순간을 표현하기에 힘들다는 것은 잘 알고 있었지만, '내가 더 힘들다'고 했었다"라고 웃으며 "그 순간들이 성숙한 배우이자, 부모가 될 수 있었던 것 같다"라고 끄덕였다.

제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일(수) 여의도 KBS홀에서 개최된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com