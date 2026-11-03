[청룡영화상]박지현 "손예진·김도연과 걸그룹 하고파…혼성그룹은 해봤으니까"

3일 서울 용산CGV에서 열린 청룡영화상 핸드프린팅. 박지현과 안보현이 즐거운 표정으로 핸드프린팅을 시작하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 박지현은 새로운 걸그룹 조합을 바랐다.

박지현은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 "손예진 선배님, 김도연 님과 걸그룹을 한 번 해보고 싶다"라고 했다.

이날 행사는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석, 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다.

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박지현은 '히든페이스'에서 속내를 알 수 없는 첼리스트 미주 역을 맡아 인물의 욕망과 집착을 드러내며 극의 긴장감을 이끌어내며, 여우조연상 주인공이 됐다.

박지현은 "1년이 지났다는 게 감회가 새롭다. 그때 당시에 상을 받을 때는 꿈 같았는데, 손 도장을 남긴다니 이제야 실감이 나는 것 같다. 한국 영화의 역사 속에 이름과 손을 남길 수 있다는 게 뜻깊다. 앞으로 한국 영화사에 제 발자취를 더 남기고 싶다"라고 했다.

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올해는 '와일드 씽'으로 '히든페이스' 강렬한 모습과 180도 다른 이미지를 선보이기도 했다. 박지현은 "춤추는 아이돌 역할이라 춤을 많이 따라해 주신 모습이 감사했다"고 했다.

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이날 행사에 참석한 6인 중에서 아이돌 그룹을 꾸려달라는 질문에는 "손예진 선배님과 김도연님과 여성 3인조로 하면 어떨까 싶다. 그러면 잘 될 것 같다"라며 "저는 혼성을 해봤으니까, 여성 그룹을 해보고 싶다는 생각이 든다"라고 답했다.

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제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일(수) 여의도 KBS홀에서 개최된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com