[청룡영화상]현빈 "작년 수상 때, 심장 튀어나갈 뻔…오늘은 안 떨린다"

3일 서울 용산CGV에서 열린 청룡영화상 핸드프린팅. 핸드프린팅 유경험자인 손예진이 현빈에게 노하우를 알려주고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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[스포츠조선 정빛 기자] 현빈이 지난해 청룡영화상 남우주연상 수상 당시를 회상했다.

현빈은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 "상 받았을 때 심장이 튀어나갈 것 같았다"라며 "오늘은 안 떨린다"라고 했다.

이날 행사는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석, 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다.

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현빈은 '하얼빈'에서 안중근의 신념과 인간적인 고뇌를 깊이 있게 그려내며 남우주연상을 수상했다. 독립을 향한 결의와 그 이면의 무거운 책임감을 섬세하게 표현, 생애 첫 청룡영화상 남우주연상 영예를 안았다. 여기에 청정원 인기스타상까지 거머쥐며, 2관왕에 빛난 바다.

현빈은 "'벌써 1년이라는 시간이 지났구나'라는 게 새삼스럽게 느껴졌다. 이 행사를 하니까, 그때 당시 상을 받은 순간순간이 기억나더라. 오랜만에 다시 설레고 기분 좋은 느낌을 가지게 됐다. 상 받을 때 심장이 튀어나갈 것 같았는데 오늘은 안 떨린다"라며 웃었다.

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제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일(수) 여의도 KBS홀에서 개최된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com