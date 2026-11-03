이경실, 첫 번째 결혼 생활 회상 "전남편에 미안..그 사람 운까지 내게 온 듯"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 이경실이 첫 번째 결혼 생활을 돌아보며 전남편에게 뒤늦은 미안함을 전했다.

지난 1일 유튜브 채널 '지식인사이드'에는 '"딸 같은 며느리는 환상이다." 고부가 굳이 친할 필요 없는 이유ㅣ지식인초대석 EP.186 (이경실 2부)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이경실은 "제일 어려운 인간관계가 부부라고 생각한다"며 며 과거 이지혜에게 건넨 결혼 생활 조언을 언급했다.

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그는 "(이지혜가) 남편이 집안일을 도와줘도 도와주는 게 성에 안 차고 자기가 모든 걸 다 해야 된다는 이야기를 하더라"며 "그래서 내가 '너네 남편도 힘들다. 밖에 일만 하는 것도 힘든데 밖에서 일하는 사람이 도와주는 건데 왜 성에 안 차냐'고 말했다"고 떠올렸다.

이어 "부부 관게라는 건 두 사람이 다 잘되는 부부는 없다. 한 사람이 잘되다가도 나를 만나면서 일이 좀 적어지기도 하고 내가 좀 더 일이 많아지기도 한다"며 "그런 부분에 대해 상대방한테 미안해할 줄 알아야 한다. 내가 두 번의 결혼을 통해서 느낀 거다"라고 말했다.

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이경실은 "어떻게 보면 그 사람의 일복까지 내가 가져왔을 수도 있다"며 "내가 일을 많이 하고 상대가 일을 적게 한다고 타박할 게 아니라 '저 사람의 운까지 내가 받았구나'라는 생각으로 고마워해야 한다는 말을 한 적이 있다"고 밝혔다.

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그러면서 "정말 내가 살아보니까 부부 둘이 다 잘나가는 부부는 없다. 한 사람은 조금 약해진다"며 "그렇다고 그 사람이 무능력한 게 아니라 그 사람의 운까지 가져온 걸 수도 있다"고 자신의 생각을 전했다.

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이경실은 첫 번째 결혼 생활에 대한 솔직한 심경도 밝혔다. 그는 "지금 생각해 보면 그 사람에게 미안한 부분이 있다"며 "그 사람도 다른 사람 만나서 살면 잘될 수 있는 사람인데 나로 인해서 그 운이 내게 다 오는 바람에 그 사람이 작게 보였던 건 아닌가 싶다"고 털어놨다.

이어 "나하고 헤어지고 나서는 그 사람이 더 잘됐다"며 "그런 부분을 보면서 내가 느낀 거다. 그래서 부부들한테 서로 고마워하고 미안해하면서 살아야 될 일이라고 하는 거다"라고 덧붙였다.

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한편 이경실은 1992년 동갑내기 비연예인과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2003년 이혼했다. 이후 2007년 9세 연상의 사업가와 재혼했다.