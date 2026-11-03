현진영, 전성기 하루 7천만 원 벌었다 "공연 두 번에 반포 아파트 전셋값"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 현진영이 전성기 시절 하루에 7천만 원을 벌었다고 밝혀 놀라움을 안긴다.

4일 방송되는 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 가을 정취가 가득한 산정호수에서 싱글즈가 1세대 힙합 가수 현진영을 만난다.

이날 현진영은 최근 드론에 푹 빠져 있다며, 드론으로 촬영한 산정호수의 절경을 싱글즈에게 보여주려 한다. H.O.T. 콘서트의 드론 감독까지 제안받았다며 자신감을 드러내지만, 막상 드론을 조종하자 기체가 위태롭게 흔들리며 호수에 빠질 듯 아슬아슬한 상황이 펼쳐진다. 이어 그는 싱글즈와 보트를 타고 싶다며 직접 운전대를 잡는다. 하지만 보트가 앞으로 나아가지 못하고 제자리에서 돌기만 하는 등 허당 면모를 잇달아 드러내는 현진영의 모습에 싱글즈는 웃음을 터뜨린다.

Advertisement

현진영이 자신의 히트곡에 얽힌 부모님과의 사연을 털어놓는다. 90년대 메가 히트곡 '흐린 기억 속의 그대'로 전성기를 맞은 현진영은 하루 2회 공연으로 당시 반포 아파트 전셋값에 맞먹는 7,000만 원을 벌었다고 밝혀 싱글즈를 깜짝 놀라게 한다. 화려한 인기를 누린 이 곡이 사실은 어린 시절 세상을 떠난 어머니를 그리워하며 만든 사모곡이었다는 사실도 전해 뭉클함을 안긴다.

이어 재즈 피아니스트였던 아버지에게 인정받기 위해 재즈 힙합곡 '소리쳐봐'를 작곡하며 고군분투했던 지난날을 회상한다. 특히 음악적 갈등으로 아버지와 크게 다툰 지 며칠 후, 아버지가 세상을 떠났다는 안타까운 사연을 고백해 먹먹함을 안긴다.

Advertisement

한국 힙합 댄스 음악의 선구자 현진영이 여전히 날렵한 스텝을 자랑한다. 싱글즈의 건강한 아침을 위해 '모닝 댄스' 제작을 의뢰받은 그는 자신의 트레이드마크인 토끼춤을 응용한 동작을 만들어 가르친다. 하지만 싱글즈의 서툰 춤사위에 탄식을 터뜨리고, 특히 신계숙의 엉성한 동작에는 일대일 교정은 물론 초간단 맞춤 동작까지 동원한다. 과연 싱글즈가 현진영표 모닝 댄스를 무사히 익힐 수 있을지 관심이 쏠린다.

Advertisement

가수 현진영과 함께한 좌충우돌 하루는 11월 4일 수요일 저녁 7시 40분 KBS1 <황신혜의 같이 삽시다>에서 확인할 수 있다.