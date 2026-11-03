헤이지니, 충격 폭로 또 터졌다 "불법 편집 프로그램 사용"

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[스포츠조선 정유나 기자] 키구독자 413만 명을 보유한 키즈 크리에이터 헤이지니(본명 강혜진)가 노동 착취 의혹에 휩싸인 가운데, 이번에는 또 다른 전 직원이 야근·주말근무 수당 미지급과 불법 편집 프로그램 사용 의혹을 제기했다.

연예기자 출신 유튜버 이진호는 3일 자신의 유튜브 채널에 ''야근비·주말 수당 없었다'헤이지니 또 다른 前 직원 폭로.. 충격적 추가 증언'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 헤이지니의 회사에서 근무했다고 밝힌 추가 제보자가 출연해 당시 근무환경에 관한 경험을 털어놨다.

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최초 폭로자와 관계가 없다는 이 제보자는 폭로 이유에 대해 "TV에 나온 모습을 보고 입사를 하시는 분들이 대부분인데 속은 거라고 생각이 들어서 그분(헤이지니)한테 엄청난 악감정이 있고 막 잘못됐으면 좋겠고 이런 거는 아닌데 환경이 개선이 되든 아니면 솔직하게 '이런 환경이다'라고 얘기를 하면서 사원을 모집을 하든 그렇게 됐으면 좋겠다. 이게 좀 컸던 것 같다"라고 밝혔다.

이어 가장 큰 문제점에 대해 "야근 부문이다. 업무가 부담이 커지면 그에 맞게 야근수당이나 이런 것들을 조정을 해서 금액을 주시든 아니면 최저임금을 주는 것 자체는 잘못된 게 아니니까 그거에 맞춰서 그냥 야근 없이 정상적으로 출퇴근을 할 수 있게 해주시든 둘 중 하나면 최소한이 되지 않을까?"라고 밝혔다.

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또한 "예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 헤이지니가 좋은 사장님인 것처럼 나왔는데 같이 일했을때 어떤 기억으로 남았느냐"는 질문에 "안 좋은 면만 있었던 건 아니다. 분명히 좋았던 점도 있는데 하시는 말씀들이 악의적으로 하시는 말씀인지 아니면 별 의미 없이 하시는 말씀인지는 모르겠는데 그런 것들이 있었다. 중간중간 PD들의 채널들을 바꾼다. '이거를 잘 못하는 것 같아서 이쪽으로 가보면 좋을 것 같다' 이러면서 업무 변경이 계속 있다. 그 과정에서 하시는 말씀들이랑 그런 업무 변경이 계속 일어난다는 점. 그런게 생각이 나기는 하다"라고 답했다.

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근무하면서 가장 힘들었던 점에 대해서는 "퇴근 직전에 촬영을 한다던가. 그렇게 되면 자연스럽게 야근으로 이어지는 건데, 야근수당 일단 없었던 것도 있고 연차나 이런 부분에 대해서 관리들이 제대로 되지는 않고 있다 싶긴 했다"라고 밝혔다.

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제보자는 촬영 일정 등으로 야근과 주말 근무가 잦았지만, 별도의 야근수당이나 휴일근로수당을 받지 못했다고 주장했다. 그는 "그냥 항상 고정된 급여였다"며 주말에 일해도 추가 수당이나 별도의 연차가 주어지지 않았다고 밝혔다. 다만 자신이 알고 있는 범위에서의 경험이라며 모든 직원의 급여가 동일했다고 단정하기는 어렵다고 덧붙였다.

이어 "처음에 회사 들어오면 보통 경력 없는 신입들을 많이 뽑으니까 내일채움공제 가입을 시킨다. 한번 가입하고 중간에 자진 퇴사나 이런 특수한 이유 없이 퇴사하게 되면 재가입이 불가능하다고 하더라. 의도했는지 아닌진 모르겠는데 상황이 그렇다 보니 연봉협상도 딱 월 최저임금에 맞춰서 상향을 하는 편이다"라고 주장했다.

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특히 제보자는 "같이 이야기하던 동료들도 이런 거 얘기할 수 있으면 꼭 얘기했으면 좋겠다 했던 부분이기는 한데 최소한 제가 아는 시점까지는 어도비 크랙을 사용하고 계시다. 프리미어의 최근에는 자동 자막이라든가 이런 업무 효율을 높일 수 있는 기능들이 온라인이랑 연동이 돼서 사용을 해야 되기 때문에 크랙이다 보니 사용을 못 하고 있다"라고 폭로했다.

이에 "결국 정품 사용이 아니라는 말씀이시냐?"라고 묻자 제보자는 "맞다. 중간에 바꾸셨으면 다행인 거고 혹시라도 아직까지 사용을 하신다면 그래도 최소한 직원들의 편의를 위해서라도 교체가 됐으면 한다"라며 헤이지니 측이 어도비 프로그램의 불법 복제 버전을 사용했다고 주장했다.

jyn2011@sportschosun.com