악뮤 수현·찬혁, '평창동 단독주택' 월세 비싸다더니..결국 이사 "동거는 1년 더"

사진=MBC 제공

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[스포츠조선 이게은기자] 악동뮤지션 이수현이 오빠 이수현과의 동거 계획을 밝혔다.

최근 '찰스엔터' 유튜브 채널에는 이수현이 출연한 영상이 공개됐다.

이수현은 "오빠랑 계속 살 거냐"라는 질문이 나오자 "2달 후에 이사를 하고 1년 정도는 같이 더 살아볼까 한다. 대신 예전에 살았던 것처럼 너무 개입하지 않고, 서로의 삶을 존중하고 싶다. 그전에는 감시를 하는 걸 전제로 들어갔다"라고 밝혔다. 최근 이수현은 오빠 이찬혁과 함께 평창동 단독주택에 월세로 거주한다고 밝힌 바 있다. 그는 가수 크러쉬가 3층 단독주택 규모에 놀라 "월세가 엄청 비싸겠는데?"라고 묻자 "아무래도"라고 답했고, 자막을 통해 "(월세를) 사글세로 좀 더 깎긴 했다"라고 밝혔다.

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사진=유튜브 채널 '찰스엔터'

이수현은 "우린 방문을 열지 않는다. 방문을 열면 손절하자는 거다. 내 방문이 열렸을 때 오빠가 한 번 들어온 적은 있다. 난 원래 방문을 잠그고 살았다. 2년간 방문 잠그고 살았다. 딱 한 번 그날 문이 열려있었는데 소름 돋게 들어온 거다"라며 이찬혁과의 일화를 덧붙여 웃음을 자아냈다.

한편 악동뮤지션은 이찬혁, 이수현 남매로 구성된 듀엣으로 2012년 SBS 'K팝스타' 시즌2에서 우승, 가요계에 데뷔했다. '200%' 'Give Love' '오랜 날 오랜 밤' '다이너소어' 등의 히트곡을 가졌으며 지난 4월 정규 4집 앨범 '개화'를 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com