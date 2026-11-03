[청룡영화상] "벌써 수상 후 1년이 지났다니"…현빈→김도연, 영광의 손도장 남겼다(종합)

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 지난해 청룡영화상 수상자들이 수상의 기쁨을 되새기며 영광의 손도장을 남겼다.

제47회 청룡영화상 핸드프린팅이 3일 서울 용산구 이촌동 CGV용산아이파크몰에서 개최됐다. 행사에는 전년도 수상자인 배우 현빈(남우주연상), 손예진(여우주연상), 이성민(남우조연상), 박지현(여우조연상), 안보현(신인남우상), 김도연(신인여우상)이 참석해 자리를 빛냈다.

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 핸드프린팅을 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

지난해 수상의 기쁨을 나눴던 이들이 1년 만에 다시 한자리에 모여 수상 비하인드를 전했다. 현빈은 영화 '하얼빈'에서 안중근 의사의 굳은 신념뿐 아니라, 중요한 결단 앞에 선 한 인간의 고뇌까지 섬세하게 담아내며 생애 첫 청룡영화상 남우주연상을 수상했다. 그는 "아까 대기실에 있는데 '벌써 시간이 거의 1년이 지났구나' 하고 새삼스럽게 느껴졌다. 또 이런 행사를 한다고 하니까, 그 당시에 상을 받았던 순간들이 기억에 새록새록 나더라. 오랜만에 설레고 기분 좋은 느낌을 받았다. 오늘은 안 떨린다(웃음). 수상 당일에는 심장이 밖으로 튀어나오는 줄 알아서 스스로 집어넣었다"고 너스레를 떨었다.

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3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 현빈, 손예진이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

손예진은 영화 '어쩔수가없다'에서 미리로 분해 엄마이자 아내로서 단단한 존재감을 드러냈다. 영화 '아내가 결혼했다' 이후 17년 만에 두 번째 여우주연상을 품에 안은 그는 "제가 처음에 데뷔해서 이루고 싶었던 첫 번째 꿈이 오디션을 보지 않게 해 달라는 거였다. 두 번째로는 청룡영화상에서 여우주연상을 타는 거였다. 그때 상을 받고 나서 거의 20년 만에 다시 여우주연상을 받은 것이 꿈만 같았다. 생각보다 시간이 좀 더 오래 걸렸다는 생각도 들었는데, 남편과 함께 공동 수상을 했다는 자체만으로 영광이다. 앞으로도 이런 일이 또 있을까 싶을 정도로 저희 집에서 경사였다. 여러모로 청룡에서 큰 영광을 주셔서 감사하다"고 전했다. 그러면서 "상을 받기 전엔 운이라고 생각했는데 받을수록 더 욕심이 나더라. 조만간 또 받기 위해 더 좋은 영화 찍겠다"고 다짐했다.

3일 서울 용산CGV에서 열린 청룡영화상 핸드프린팅. 핸드프린팅을 위해 현빈이 자켓을 벗자 손예진과 이성민이 웃고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

이성민은 영화 '어쩔수가없다'에서 범모로 분해 재취업을 위해 고군분투하는 가장의 절박함을 그려냈다. 첫 번째 청룡영화상 트로피를 거머쥔 그는 "좋다. 참 다행이라고 생각한다. 살면서 이런 기회가 잘 오지 않는데, 저에게도 이런 특별한 기회가 와서 영광스럽게 생각하고 있다"고 말했다. 또 지난해 수상 당시를 떠올리며 "수상 소감 당시 정신이 없었어서 박희순을 언급하지 못했다"며 "무대를 내려갔다가 다시 올라와 무례를 범한 점 죄송하다"고 웃으며 말했다.

3일 서울 용산CGV에서 열린 청룡영화상 핸드프린팅. 박지현과 안보현이 즐거운 표정으로 핸드프린팅을 시작하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 안보현, 김도연이 핸드프린팅을 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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박지현은 영화 '히든페이스'에서 속내를 알 수 없는 첼리스트 미주 역을 맡아 강렬한 연기 변신을 선보였다. 여우조연상을 수상한 박지현은 "벌써 1년이란 시간이 지났다는 게 감회가 새롭다. 그때 당시 상을 받을 땐 꿈만 같았는데, 손도장을 남긴다고 하니 이제야 실감이 난다. 굉장히 영광스럽고 한국영화의 한 역사 속에 제 이름과 손을 남길 수 있어서 뜻깊다. 앞으로도 한국영화의 발자취에 제 흔적을 남기고, 여러분들께 더 좋은 영화 속 캐릭터로 만날 수 있도록 다분히 노력하겠다"고 당찬 포부를 전했다.

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안보현은 첫 스크린 주연작인 영화 '악마가 이사왔다'에서 그동안 보여준 선 굵은 이미지와는 정반대인, 어수룩하지만 누구보다 따뜻한 청년 길구로 변신했다. 김도연은 영화 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'에서 세강여고 방송부장이자, 영화감독 지망생 지연 역을 맡아 배우로서 무한한 가능성을 보여줬다.

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먼저 안보현은 "정말 예상치 못했던 수상이어서 굉장히 떨렸고, 그 장면을 다시 볼 수 없을 정도로 민망한 순간이었다. 제 인생에서 그렇게 큰 축하를 받아본 적이 처음이다. 많은 분들이 축하해 주셨고 어렸을 때부터 배우를 하고 싶다는 꿈을 다시 한번 깨우친 순간이었다. 청룡은 제 인생의 터닝포인트였다"고 의미를 되새겼다. 김도연도 "스크린에 데뷔하자마자 청룡영화상에서 수상까지 한 게 믿기지 않는다. 지금 이 자리에 오니까 영화 엔딩크레딧에서 제 이름이 있었던 순간이 떠오른다. 기분이 좋다"고 말하며 미소를 지었다.

3일 서울 용산CGV에서 열린 청룡영화상 핸드프린팅. 전년도 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 함께 손하트를 만들고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

올해 개최되는 제47회 청룡영화상도 후보자(작)들을 공개하며 대중의 기대를 모으고 있다. 최고의 한국영화를 가리는 최우수작품상 부문에는 '군체', '세계의 주인', '암살자(들)', '왕과 사는 남자', '호프'가 후보에 올라 치열한 경합을 벌일 전망이다.

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제47회 청룡영화상은 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com