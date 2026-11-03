[청룡영화상]현빈♥손예진, 아들도 축하한 동반 수상…"지금은 우숩게 보겠지만"

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 손예진, 현빈이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 현빈과 손예진 부부가 청룡영화상 동반 수상 당시를 회상하며 아들의 반응을 전했다.

현빈과 손예진은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 부부가 나란히 남녀주연상을 받은 소감을 밝혔다.

이날 행사에는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석해 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다. 특히 각각 남우주연상과 여우주연상을 받은 현빈과 손예진 부부가 동반 참석해 관심을 모았다.

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두 사람은 지난해 청룡영화상에서 최초로 부부가 나란히 남녀주연상을 받는 기록을 세웠다. 당시를 떠올린 현빈은 "서로 축하해줬다. 당일은 늦은 시간이라 아들이 상을 못 봤다. 다음 날 아들도 축하한다고 해줬다"라고 말했다.

손예진은 "각자 팀들이 있었고, 현빈 씨는 '하얼빈' 팀과 늦게까지 회포를 풀었다. 상상하지 않았는데, 꿈 같은 일이 어떻게 일어났냐면서 포옹하고 자축했다"라고 회상했다.

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이어 "지금은 아들이 아이니까 모르겠지만, 시간이 지나서 이 장면을 봤으면 한다. 지금은 엄마, 아빠를 우습게 보겠지만, 그때가 되면 우러러보지 않을까 싶다"라며 웃었다.

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연말 계획에 대해서도 언급했다. 현빈은 "연말에는 가족들과 시간을 보낼 것 같다"라고 밝혔다. 이에 손예진과 함께 연말을 보낸다는 이야기가 나오자 박지현이 부러움을 표했다.

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그러자 손예진은 박지현을 향해 "한 번 해보셔라. 부럽기만 한지"라며 "너무 행복하고 너무 힘들다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일 여의도 KBS홀에서 열린다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com