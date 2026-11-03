[청룡영화상]손예진, ♥현빈과 또 연기 호흡?…"격렬하게 부부싸움 하는 작품"

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 손예진, 현빈이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 현빈과 손예진 부부가 차기 동반 출연에 대한 바람을 드러냈다.

현빈과 손예진은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 다시 한 작품에서 호흡을 맞춘다면 도전하고 싶은 장르를 밝혔다.

이날 행사에는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석했다. 특히 지난해 각각 남우주연상과 여우주연상을 받은 현빈과 손예진이 부부 동반으로 참석해 눈길을 끌었다.

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현빈과 손예진은 영화 '협상'과 드라마 '사랑의 불시착'에서 호흡을 맞춘 바 있다. 이후 실제 부부가 된 두 사람이 다시 한 작품에서 만난다면 어떤 장르를 선택할지에도 관심이 쏠렸다.

이에 현빈은 "전에 했던 장르나 이야기 소재는 당연히 배제할 것 같다. 비슷한 질문과 생각을 했을 때 문득 그 영화가 떠올랐다"라며 "'미스터&미세스 스미스' 같은 것을 하면 재밌겠다"라고 답했다.

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손예진은 보다 현실적인 부부의 모습을 그려보고 싶다는 뜻을 밝혔다. 그는 "저는 더 리얼하게 격렬하게 부부싸움을 하는, 다큐멘터리 같은 작품을 하고 싶다. 같이 한 번 만나고 싶다는 생각을 한다"라고 말했다.

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현빈이 액션과 로맨스가 결합된 작품을 언급한 반면, 손예진은 현실적인 부부 갈등을 그리는 작품을 희망한 셈이다. 영화 '협상'과 드라마 '사랑의 불시착'에 이어 두 사람이 다시 한번 작품에서 호흡을 맞출지 주목된다.

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제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com