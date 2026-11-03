[청룡영화상]이성민 "한국 영화사에 작은 흔적, '청룡의 남자'는 아직…"

3일 서울 용산CGV에서 열린 청룡영화상 핸드프린팅. 이성민과 현빈이 손예진의 핸드프린팅을 살펴보고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.11.3/

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[스포츠조선 정빛 기자] 이성민이 청룡영화상 수상 의미를 짚었다.

이성민은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 "한국 영화 역사에 작은 흔적 남기게 됐다"라며 "청룡의 남자는 아직인 것 같다"라고 했다.

이날 행사는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석, 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다.

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이성민은 '어쩔수가없다' 재취업을 위해 고군분투하는 제지업계 베테랑 구범모 역으로 중년 가장의 절박함을 생생하게 전하며, 남우조연상으로 첫 청룡영화상 트로피를 거머쥐었다.

이성민은 "이런 기회가 잘 오지 않는데, 저에게 특별한 기회가 와서 영광스럽게 생각하고 있다"라며 "수상했을 때는 정신이 없어서 박희순 배우에게 더 얘기하고 싶었다. 자기 언급하지 말라고 하더라"고 웃었다.

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연말 계획에 대해서는 "보현 씨와 함께한 드라마 '신의 구슬'이 12월에 공개된다"라며 "스포일러는 보현 씨가 말해줄 것"이라고 너스레를 떨었다. 이에 안보현은 "스포일러라기 보다는 여태껏 보지 못했던 스케일에 웅장한 사극이 될 것 같다"라고 귀띔했다.

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끝으로 청룡영화상 의미를 묻자 이성민은 "한국 영화 역사에 나의 작은 흔적을 남기게 해줬다. 청룡의 남자는 아직인 것 같다"고 웃었다.

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제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com