[청룡영화상]김도연 "영화 데뷔하자마자 수상, 믿기지 않아…앞으로도 궁금"

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 김도연, 안보현이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정빛 기자] 김도연이 앞으로의 배우 인생을 기대했다.

김도연은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 "영화 데뷔하고 수상까지 해서 믿기질 않다"라며 "저도 제가 앞으로 어떤 선택할지 궁금하다"라고 했다.

이날 행사는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석, 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다.

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김도연은 '아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일'에서 영화감독을 꿈꾸는 방송부장 지연 역을 맡아 공포와 코미디를 오가는 생동감 있는 연기로, 청룡 신인상을 품에 안았다.

김도연은 "처음 영화 데뷔하고 수상까지 해서 믿기질 않았다. 지금 이 자리에 있으니, 영화 크레딧에 제 이름이 있었던 순간이 다시 떠오른다"라고 말했다.

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배우로 차근차근 필모그래피를 쌓는 중인 김도연은 최근 서울독립영화제 첫 엠버서더로 선정, 영화로 인연을 이어가고 있다. 김도연은 "저도 제가 앞으로 어떤 선택을 해나갈지 궁금한 것 같다. 흐르는 대로 그 순간마다 재가 변화하는 대로 선택도 다른 것 같다. 장르 불문하고, 왔다갔다할 수 있는 유연한 배우가 되고 싶다"고 밝혔다.

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제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일(수) 여의도 KBS홀에서 개최된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com