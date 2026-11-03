[SC현장] "중소돌 기적 한번더"…리센느, 머스크향 입고 '국민 걸그룹' 굳히기(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느가 머스크향으로 초겨울을 물들인다.

3일 오후 2시 서울 용산구 블루스퀘어 우리원뱅킹홀에서 리센느의 미니 4집 '펄스' 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 리센느의 컴백은 '프리티걸' 이후 4개월 만이다.

리브는 "시간이 정말 빨리 지나갔다. 한층 단단해지고 성장한 모습 보여 드리겠다"고, 미나미는 "많은 관심 덕분에 기분 좋은 긴장감을 갖고 열심히 준비했다. 새로운 매력 보여드리겠다"고 밝혔다.

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3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느 원이가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

리센느는 원이의 개인 채널을 통해 선보인 콘텐츠가 알고리즘을 타며 대중적 인지도를 끌어올린 팀이다. 경상도 사투리, 갸루 콘셉트가 화제를 모으며 '거제 야호'라는 유행어까지 탄생시켰다. 이에 2024년 발매한 '러브어택'이 역주행에 성공하며 음악방송 1위까지 차지하는 등 '대세 중의 대세'로 우뚝 섰다. 그만큼 이들이 역주행 1년 만에 새롭게 발표하는 앨범에 대한 관심이 뜨겁다.

3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느 제나가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

원이는 "중소돌의 기적이 쉽지 않다. 또 한번 기적이란 단어를 떠올리게 하는 그룹이 되고 싶다. 인기라는 말이 아직 부끄럽고 어색하지만, 유쾌하고 밝은 모습과 다양한 색깔을 사랑해주신 것 같다. 퍼포먼스와 음악적으로 새로운 모습을 보여 드리고 싶다. 리센느의 음악은 믿고 듣는다는 수식어가 확실해지면 좋겠다"고, 메이는 "'국민 걸그룹'이란 호칭은 과분하다. 그만큼 더 열심히 노력하겠다. 예쁘게 봐주셔서 감사하다"고 전했다. 제나는 "좋은 부담감을 원동력으로 삼아 더 열심히 준비했다"고 덧붙였다.

3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느 리브가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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'펄스'는 심장 박동을 뜻하는 말로 '너에게 건넨 노래가 다시 나를 일으켜 세우는 목소리로 돌아오는 순간'을 담은 앨범이다. 매 음반마다 '향'이라는 독특한 콘셉트를 내세웠던 리센느는 이번엔 머스크향을 선택했다.

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원이는 "리센느의 심장이 힘차게 뛰기 시작했다는 걸 알리는 앨범이다. 오랫동안 꿈꿔온 장면이 눈앞에 펼쳐질 때 심장이 쿵쾅거리는 순간을 담았다"고, 메이는 "요즘 많은 관심을 받게 돼 우리 멤버들의 심장도 매일매일 뛰고 있다. 감사함을 담아 지켜봐주시는 팬분들의 심장을 뛰게 하겠다는 다짐"이라고, 미나미는 "은은하게 스며드는 머스크향처럼 우리에게 팬분들이 오래 머무르면 좋겠다는 진심을 그렸다"고 소개했다.

3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느 미나미가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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타이틀곡 '위드'는 나를 부르는 목소리를 따라 달려가 오랫동안 꿈꾸던 너와 마주하는 순간을 담은 곡이다.

제나는 "우리의 팀워크를 퍼포먼스로 보여드리고 싶다. 5명이 한몸처럼 합을 맞추는 동작이 많다. 하나로 뭉쳤을 때의 시너지를 지켜봐 달라"고 설명했다.

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3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느 메이가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

이밖에 이번 앨범에는 '파이니스트 띵' '백화요란' '미미' '드래곤' 등 총 5곡이 수록됐다.

3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느가 타이틀곡 'With' 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

원이는 지난달 31일 경주엑스포대공원에서 열린 'APEC 정상회의장 기념관 개관식' 축하공연 도중 표정이 굳어지며 무대를 이탈해 팬들의 걱정을 샀다.

그는 "몸은 너무 괜찮다. 거제 상여자는 그런 옷 따위에 넘어가지 않는다. 잠시 옷이 조였다. 밥을 많이 먹었나 싶다. 제 문제였고 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"고 털털한 면모를 보였다.

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3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느가 타이틀곡 'With' 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

리센느는 이날 오후 6시 '펄스'를 발매한다.

미나미는 "초심을 잃지 않고 같은 자리에서 최선을 다하고자 한다. 어떤 순간이든 팬들을 바라보며 앞으로 나아가겠다. 성적보다 우리의 향을 각인시키고 싶다. 앞으로 성장하는 모습을 지켜봐달라"고, 메이는 "잠깐 반짝하는 화제성이 아니라 오래 사랑받고 싶다. 더 새롭고 열심히 하는 모습 보여 드리겠다"고 각오를 다졌다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com