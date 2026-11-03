[청룡영화상]안보현 "10년 전엔 갈팡질팡 고민했는데…이젠 초심 잃지 않을 것"

3일 용산CGV에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅. 김도연, 안보현이 포즈를 취하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정빛 기자] 안보현이 데뷔 10년을 돌이켜봤다.

안보현은 3일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제47회 청룡영화상 핸드프린팅 행사에서 "10년 전에는 갈팡질팡 고민을 많이 하는 사람이었다"라며 "10년 후는 지금처럼 초심 잃지 않을 것"이라고 했다.

이날 행사는 지난해 11월 열린 제46회 청룡영화상 수상자인 현빈, 손예진, 이성민, 박지현, 안보현, 김도연이 참석, 수상의 감동을 되새기는 시간을 가졌다.

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안보현은 '악마가 이사왔다'에서 새벽마다 악마로 깨어나는 선지를 지키는 청년 백수 길구 역으로 순박한 매력과 코믹한 연기를 선보이며, 신인남우상을 받았다

안보현은 "예상치 못 했어서 굉장히 떨렸다. 벌써 1년이 지났다는 게 빠르다는 생각이 드는 동시에 제 인생에 그렇게 많은 축하를 받은 적이 처음인 것 같다. 어릴 때부터 배우를 하고 싶다는 꿈을 꾼 순간을 다시 돌이킬 수 있어서, 청룡은 제 터닝 포인트 같다"라고 짚었다.

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길구 역할과 싱크로율에 대해서는 "길구는 찌질하지는 않는데, 공감을 많이 산 것 같다. 제 안에 있는 모습이 길구를 만들었다고 생각한다"고 했다.

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데뷔 10년 차가 된 소감도 밝혔다. 안보현은 "10년 전에 갈팡질팡하고 생각이 많았던 사람이었다. 그 고민의 시간들이 지나, 지금의 저가 있는 것 같다"라며 "10년 후는 지금처럼 초심 잃지 않고 도전하고 좋은 사람이 됐으면 좋겠다는 생각을 한다"라고 말했다.

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제47회 청룡영화상은 오는 11월 25일(수) 여의도 KBS홀에서 개최된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com