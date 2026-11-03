샤이니 민호, 마라톤 '등 밀어 주기' 논란 사과 "결과 받아들이지 않겠다" [전문]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 샤이니 민호가 풀코스 마라톤에서 페이스메이커의 물리적 도움을 받았다는 논란에 사과했다.

민호는 3일 "11월 1일에 참여한 마라톤에서 많은 분들께 실망을 안겨드려 죄송하다"고 고개를 숙였다.

그는 "모든 것이 저의 부족함으로 일어난 일이고, 스포츠를 아끼고 사랑하는 사람으로서 부끄러운 마음이 크다. 다시 한번 심려를 끼쳐드려 죄송하다는 말씀드린다"며 "같은 일이 다시 일어나지 않게 더욱 신경 쓰고 늘 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

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이어 "이번 마라톤 결과는 저 역시 받아들이지 않고, 이 과정에서 배운 교훈을 잊지 않겠다"며 "수많은 땀방울을 흘려가며 노력하시는 러너분들께 존경의 마음을 전한다"고 덧붙였다.

앞서 민호는 지난 1일 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'에서 42.195km 풀코스를 3시간 18초 만에 완주했다. 생애 첫 풀코스 도전에서 3시간 이내 완주를 뜻하는 '서브3'에 불과 18초 모자란 뛰어난 기록을 세웠다.

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그러나 경기 도중 함께 달리던 페이스메이커가 민호의 등을 밀어주는 듯한 모습이 담긴 영상이 확산하면서 논란이 불거졌다.

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이에 일부 네티즌들은 대한육상연맹과 세계육상연맹 기술 규정상 경기 도중 타인으로부터 신체적 조력이나 물리적 도움을 받는 행위가 부정 조력으로 판단될 수 있다며 규정 위반 의혹을 제기했다.