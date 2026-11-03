박진영, 평소 단정한 이미지 '탈의'...덤벨로 다진 성난 등근육+식스팩

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 갓세븐 멤버 겸 배우 박진영이 드라마 속 상의 탈의 장면을 위해 촬영 현장에서까지 운동에 매진한 모습이 공개됐다. 선명한 식스팩과 탄탄한 등 근육을 완성하기까지의 숨은 노력이 드러나면서 팬들의 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다.

최근 박진영의 개인 트레이너는 자신의 SNS에 "100일의 거짓말. 김태웅 통역관님"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에는 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 촬영 현장과 박진영의 운동 과정이 담겼다.

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가장 눈길을 끈 것은 상의를 탈의한 채 촬영에 임하는 박진영의 모습이다. 촬영용 모니터에는 박진영이 안경을 쓰고 상반신을 드러낸 장면이 포착됐다. 넓은 어깨부터 선명하게 드러난 가슴과 복부 근육까지 평소의 단정한 이미지와는 또 다른 매력을 자아냈다.

촬영 현장에서 진행한 운동도 공개됐다. 박진영은 상의를 벗은 채 식탁에 앉아 양손으로 덤벨을 들어 올리며 팔 근육을 단련했다. 옆에서는 트레이너가 그의 움직임을 지켜보고 있었다.

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별도의 운동 공간에서 몸을 관리하는 모습도 담겼다. 박진영은 상의를 탈의한 채 덤벨을 들어 올리며 등 근육을 자극하는가 하면 머리에 수건을 뒤집어쓰고 케이블 운동을 소화했다. 뒤에서 촬영한 영상에서는 넓게 발달한 등 근육이 고스란히 드러났다. 정면에서는 복부에 선명하게 자리 잡은 식스팩이 눈길을 사로잡았다.

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드라마에서는 잠깐 스쳐 지나갈 수 있는 상의 탈의 장면이지만 화면에 담기지 않는 순간에도 몸을 관리하는 박진영의 노력이 드러난 것.

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이를 본 팬들의 반응도 뜨거웠다. 누리꾼들은 "식스팩 장난 아니던데", "와 광배", "문신 하나 없이 깨끗한 몸도 좋다", "촬영 전에 이렇게 운동하고 나서 찍는 거구나", "훌륭합니다. 오늘 저는 여기에 누울게요", "나 입꼬리가 안 내려가" 등의 댓글을 남겼다. 한 팬은 트레이너를 향해 "어머 잭선생님. 어디 쪽에 계시죠? 그쪽 방향으로 절 올립니다"라며 유쾌한 감사 인사를 전하기도 했다.

박진영은 현재 방송 중인 '100일의 거짓말'에서 조선총독부 엘리트 통역관 김태웅이자 사토 히데오 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.

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1930년대 경성을 배경으로 한 이 작품에서 박진영은 조선인이라는 정체성과 일본인 양아버지 사이에서 갈등하는 복잡한 인물을 연기하고 있다. 상대역 김유정과는 첩보전 속에서 서로에게 끌리는 로맨스를 선보이는 중이다.

한편 '100일의 거짓말'은 지난 1일 방송된 8회에서 전국 가구 기준 평균 시청률 9.8%, 최고 10.6%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com