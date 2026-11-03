휘브, 亞 대세 굳히기…팬콘 투어 대성공

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 휘브가 아시아 팬콘 투어를 성공적으로 마무리했다.

휘브는 10월 31일 타이페이 공연을 끝으로 아시아 팬콘 투어 '블루아워'의 대장정을 마무리했다.

휘브는 9월 12일 서울을 시작으로 9월 19일 베트남 호치민, 9월 26일 일본 도쿄, 10월 25일 일본 오사카, 10월 31일 타이페이까지 아시아 주요 5개 도시에서 현지 팬들과 만났다.

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이들은 '청사진' '뱅!' '체리 파이' 등 대표곡들과 미발매곡 라이브 무대로 팬들의 폭발적인 호응을 끌어냈다. 또 각 도시마다 팬들을 위한 스페셜 무대와 밀착형 소통 코너까지 구성, 특별한 팬사랑을 보여줬다.

휘브는 "서울을 시작으로 호치민, 도쿄, 오사카, 타이페이까지 매 무대마다 보내주신 팬분들의 뜨거운 함성 덕분에 무사히 투어를 마칠 수 있었다"라며 "함께해 준 앤드(AnD) 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로 더 성장한 모습으로 보답하겠다"라고 소감을 전했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com