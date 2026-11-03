고지용, 전처 허양임과 법적 갈등 중 새로운 근황.."23년 만에 프로필 촬영"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 젝스키스 출신 고지용이 장수원, 이재진과 함께하는 연말 무대를 앞두고 23년 만에 프로필 촬영에 나섰다.

고지용은 3일 "서대호 작가님과 프로필 촬영~ 23년 만에 프로필 촬영을 해보네요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 고지용은 여유로운 표정과 포즈로 카메라 앞에 섰다. 오랜만에 젝스키스의 이름으로 팬들과 만날 준비에 나선 그의 새로운 모습이 시선을 모았다.

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앞서 지난달 30일 공연 기획사 마운틴무브먼트스토리는 고지용과 장수원, 이재진이 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 'THE TREE in INSPIRE - 젝키의 못다 한 이야기'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 2027년 젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 세 멤버가 팬들과 추억과 근황을 나누는 자리다. 호텔 숙박과 식사, 공연, 토크쇼 등을 결합한 연말 이벤트 형식으로 진행된다.

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특히 2000년 젝스키스 해체 후 사업가로 전향했던 고지용의 참여에 관심이 쏠렸다. 그는 2016년 MBC '무한도전-토토가2'를 통해 멤버들과 재회했지만 이후 젝스키스의 정식 활동에는 합류하지 않았던 터라, 오랜만에 팀의 이름으로 팬들 앞에 서는 이번 행보에 이목이 집중됐다.

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다만 이번 행사는 은지원과 김재덕이 빠진 3인 무대라는 점에서 완전체 재결합과는 거리가 있다. 장수원 역시 팬 소통 창구를 통해 "30주년과 전혀 상관없는 행사"라며 내년 본격적인 활동에 앞선 '워밍업'이라는 취지로 설명한 것으로 전해졌다.

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행사 공개 직후에는 고가 티켓 논란도 불거졌다. 안내 이미지에 45만4000원부터 89만8400원까지 금액이 기재되면서 해당 금액이 공연 관람료로 알려졌기 때문이다.

이에 주최사는 해당 금액이 공연 티켓 가격이 아닌 인스파이어 호텔 객실 유형별 요금 예시라고 해명했다. 기존 안내 이미지에도 '호텔 객실 가격 예시'라는 문구를 표기했다며 "행사 가격에 대한 판단은 소비자의 몫이지만 호텔 객실 요금과 공연 티켓 가격은 분명히 구분할 필요가 있다"고 강조했다.

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주최사는 오는 13일 공식 포스터와 함께 행사에 관한 구체적인 내용을 추가로 안내할 예정이다.

한편 고지용은 2013년 가정의학과 전문의 허양임과 결혼해 슬하에 아들 승재군을 뒀다. 이들 가족은 2017년 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 함께 출연하며 큰 사랑을 받았으나, 고지용은 지난 7월 2024년 4월 협의이혼한 사실을 뒤늦게 밝혔다. 현재 아들의 친권과 양육권은 허양임이 맡고 있다.

두 사람은 최근 양육비 지급과 아들의 면접교섭 문제 등을 두고 법적 갈등을 벌이고 있다. 고지용 측은 "면접교섭이 원활하게 이뤄지지 않았다"며 면접교섭 방해 금지 및 자녀 사진·영상 게시 금지 가처분 등을 신청했고, 허양임 측은 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도 합의가 없었다"며 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구했다고 밝혔다.