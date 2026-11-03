'백종원♥' 소유진, 연일 집자랑..보드게임 카페 뺨치는 규모 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 소유진이 보드게임 카페를 방불케 하는 컬렉션부터 미술관을 연상케 하는 자택 인테리어까지 잇달아 공개하며 백종원과 함께 사는 으리으리한 집으로 화제를 모으고 있다.

소유진은 3일 "오늘은 애들 오기 전에 보드게임 정리"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 사진에는 소유진의 집 한쪽에 마련된 보드게임 수납장이 담겼다. 투명한 선반 여러 칸을 빼곡하게 채운 것은 다름 아닌 각양각색의 보드게임 상자들. 종류도 크기도 다양한 게임들이 빈틈없이 쌓여 있어 놀라움을 자아낸다.

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선반 위에는 로봇 장난감과 캐릭터 피규어까지 전시돼 있어 마치 작은 장난감 박물관을 연상케 한다. 웬만한 보드게임 카페 못지않은 방대한 규모가 감탄을 부른다. 또 다른 공간에는 책과 생활용품 등을 정리한 대형 수납장이 자리하고 있으며, 소유진은 넉넉한 수납공간 덕분에 정리 후에도 공간이 남는다며 여유로운 집 규모를 자랑했다.

앞서도 소유진은 미술 작품으로 꾸며진 고급스러운 자택을 공개해 눈길을 끌었다.

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최근 소유진은 아트 컬렉터 이소영을 집으로 초대, 자신이 소장한 미술 작품들을 소개하는 영상을 공개했다. 이소영은 각 작품에 담긴 작가의 의도와 의미를 설명했고, 소유진 역시 미술 작품에 대한 관심과 애정을 드러냈다.

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무엇보다 시선을 사로잡은 것은 소유진과 백종원의 널찍한 자택이었다. 탁 트인 높은 층고와 여유로운 공간 곳곳에 다양한 작품이 배치돼 마치 갤러리를 연상케 했다. 집 안을 가득 채운 그림들은 소유진의 남다른 미술 취향을 짐작하게 했다.

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한편 소유진은 지난 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.

jyn2011@sportschosun.com