김희애, '86세 붕어빵 母'와 소소한 데이트.."행복한 순간"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김희애가 어머니와 함께한 평범한 하루를 공개했다.

3일 김희애는 자신의 SNS에 "비 오는 날 엄마 모시고 동네 산책 나왔다가 쌀국수집 발견! 커피와 디저트까지 맛있게 드시고 행복해하셔서 인터뷰까지 담아봤어요"라는 글과 영상 하나를 게재했다.

영상 속 김희애 어머니는 김희애와 차를 마시며 "행복한 순간이다. 이런 시간을 가지는 게 힘들다. 감사하다. 맛있게 마시자"라며 딸과의 오붓한 데이트에 행복감을 드러냈다. 김희애 어머니는 딸과 똑닮은 이목구비는 물론 특유의 우아한 분위기까지 풍겨 시선을 끌었다. 86세의 고령임에도 정정한 모습 또한 눈길을 끈다.

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한편 김희애는 JTBC 새 드라마 '골드 디거'로 돌아올 예정이다. '골드 디거'는 성공한 중년 여자에게 다가온 치명적인 젊은 남자가 사랑인지 사기인지, 끝내 서로의 진심을 의심하고 오해하는 이야기를 그린 미스터리 로맨스 드라마다. 동명의 영국 드라마가 원작으로 노상현, 김지은, 차학연 등도 출연한다.

joyjoy90@sportschosun.com