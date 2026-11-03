'펜싱 金' 오상욱, 국가대표 체력도 현실 육아에 방전 "내 몸 하나로는 안 돼"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 펜싱 국가대표 오상욱이 은우·정우 형제와 온몸으로 놀아주다 급격히 에너지가 방전돼 육아의 현실을 체감했다.

오는 4일(수) 방송되는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 642회는 '선물처럼 네가 왔다' 편으로, 은우와 정우가 오상욱과 재회한다. 지난 2023년, 2024년에 은우와 정우를 위해 기린 탈을 쓰고 '슈돌'을 두 번이나 찾아와 '우형제'와 유쾌한 케미스트리를 뽐낸 바 있는 오상욱이 2026 아이치-나고야 아시안게임 금메달을 들고 '우형제'를 만나러 온 것.

이 가운데, 은우와 정우가 깜찍한 기린 형제로 변신해 이목을 집중시킨다. 은우와 정우는 '기린 삼촌' 오상욱을 환영하기 위해 특별히 기린 의상을 입고 귀여움을 뽐낸다. 귀염둥이 우형제의 모습에 오상욱은 꿀 떨어지는 눈빛을 발사한다고.

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이어 정우는 오상욱을 향해 애교를 드러내 시선을 사로잡는다. 오상욱이 연을 손에 쥔 정우를 번쩍 안아들고 제자리를 빙글빙글 돌며 신개념 연날리기 스킬을 뽐내자 정우가 온 몸으로 놀아주는 오상욱의 매력에 퐁당 빠져버린 것. 이에 정우는 "또 안아줘"라며 사랑스러운 말투로 무한 안아주기를 요청해 오상욱의 심쿵을 유발한다.

그런가 하면, 은우와 정우는 오상욱의 일일 스타일리스트로 변신해 또 다른 재미를 선사한다. 은우와 "헤어 어떻게 해드릴까요?"라며 의욕 넘치는 모습으로 삼촌 꾸미기에 돌입한다. 은우와 정우의 애정 가득한 손길에 얌전히 몸을 맡긴 오상욱은 헤어샵 놀이에 이어 병원놀이까지 이어지자 "육아는 내 몸 하나로는 안 되는 것 같아"라며 급 에너지 방전을 호소했다는 후문.

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귀염뽀짝한 기린 형제로 변신한 '우형제' 은우와 정우, 그리고 오상욱의 유쾌한 케미스트리는 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.