권상우♥손태영, 안락사 위기 유기견 입양 이어 또 선행..300평 행사 공간 후원

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 권상우·손태영 부부가 구조견 입양에 이어 유기 동물의 새 가족 찾기를 위해 300평 규모의 행사 공간을 후원했다.

동물구조단체 사단법인 위액트(WEACT)가 오는 7일 서울 성동구 성수동에서 입양 문화 캠페인 'BYEBUY : 사지않을개'를 개최한다. 특히 이번 행사에는 권상우·손태영 부부가 300평 규모의 행사 공간을 후원하며 뜻을 함께해 눈길을 끈다.

권상우·손태영 부부는 논산시 동물보호센터 출신으로 안락사 위기에 처했던 강아지 '초파'를 임시 보호하다가 지난 7월 정식으로 입양하며 단체와 인연을 맺었다. 이후 위액트가 입양 문화 확산을 위한 행사를 준비한다는 소식을 접한 부부가 선뜻 장소 후원에 나서며 이번 행사가 성사된 것으로 전해졌다.

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이번 행사는 동물을 구매하는 대신 구조 동물을 입양하는 문화를 알리기 위해 마련됐다. 현장에서는 실제 입양을 기다리는 구조견들을 직접 만나볼 수 있으며, 구조 동물의 이야기를 담은 웹툰 전시와 체험 프로그램, 포토부스, 럭키드로우 등도 진행된다.

위액트 함형선 대표는 "입양은 특별한 사람만이 하는 일이 아니라 누구나 한 번쯤 고민해 볼 수 있는 선택이기를 바란다"며 "구조 동물들의 이야기에 귀를 기울이고 생명을 구매하는 문화에 대해 다시 생각하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

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한편 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이며, 반려견 초파와 반려묘 벨라를 함께 키우고 있다.