'45세' 모델 김자연, '70세' 前삼성전자 사장과 결혼.."키 큰 날 귀여워해"

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[스포츠조선 이게은기자] 슈퍼모델 출신 김자연(45)이 전 삼성전자 사장이자 현재 하만 의장을 맡고 있는 손영권(70)과 결혼했다.

지난 1일 김자연은 자신의 SNS에 "여러분 저, 결혼했어요! 평생 결혼하지 않고 혼자 살 줄 알았는데, 마흔을 훌쩍 넘어 돌고 돌아 저의 한 사람을 만났다"라며 결혼 소식을 전했다.

이어 "제 남편은 삼성전자 사장 겸 최고전략책임자(CSO)를 역임했고, 현재 Samsung Semiconductor Advisory Board Chairman, 하만 인터내셔널 이사회 의장이자 실리콘밸리 벤처캐피털 창업자이기도 하다. 그리고 그 모든 사회적 성취보다도, 남편은 저를 진심으로 아끼고 사랑하며 늘 배려하고 존중하는 따뜻한 인성을 가진 사람"이라며 "키가 큰 저를 매우 귀여워한다"라고 남편에게 애정을 드러냈다.

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김자연은 선후배 사이로 남편과 자연스레 만남을 가졌다며 "함께하는 시간이 쌓일수록 조금씩 가까워졌고, 올해 초 서로의 마음을 확인한 뒤, 미국과 한국, 유럽을 오가며 서로의 세계를 이해하고 존중하게 됐다. 2년간 좋은 지인으로 쌓아온 신뢰가 있었기에, 연인이 된 후 앞으로의 인생을 함께하기로 결심하는 데에는 오랜 시간이 걸리지 않았다"라고 밝혔다.

김자연은 스위스에서 가족과 조용히 결혼식을 올렸다면서 "가족들의 따뜻한 축복 속에서 평생을 약속하며, 서로의 곁을 지키고 각자의 세상을 함께 넓혀가기로 했다"라고 덧붙였다.

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한편 김자연은 1981년생으로 2003년 SBS 슈퍼모델 선발대회에서 1위를 차지하며 모델로 데뷔했다. 현재는 트렌드 분석가로 활동 중이다. 손 전 사장은 1956년생이며 김자연보다 25살 연상이다. 두 사람은 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 선후배 사이로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com