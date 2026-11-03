'배성재♥' 김다영, 임신 후 얼굴 확 달라졌다..주근깨 가득한 민낯 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 배성재의 아내인 김다영 전 아나운서가 임신 후 짙어진 주근깨를 공개하며 피부 고민을 털어놨다.

김다영은 3일 자신의 SNS에 "만삭 임산부의 4K 초리얼 피부 상태"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 화장기 없는 얼굴로 카메라 앞에 선 김다영의 모습이 담겼다. 얼굴 곳곳에 자리 잡은 주근깨와 잡티가 선명하게 드러나 눈길을 끌었다. 임신 후 달라진 피부 상태를 민낯 그대로 공개한 것.

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김다영은 영상과 함께 "햇빛 보는 걸 좋아해서 원래도 피부 색소 고민은 안 하고(흐린 눈 하고) 살았는데, 임신하고 나니 더 짙어졌다"고 밝혔다.

이어 "잡티 없이 깨끗한 피부도 당연히 너무 예쁘지만 사실 이런 시골 느낌도 은근 좋다"며 자신의 피부에 대한 생각을 전했다.

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그러면서 "피부과에서는 주근깨가 깊은 기미가 되기 전에 미리미리 치료해야 한다고 하시는데, 정말 그런가유"라고 덧붙이며 궁금증을 드러냈다.

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한편 배성재와 김다영은 14세 나이 차를 극복하고 약 2년간 교제한 끝에 2025년 5월 부부가 됐다. 김다영은 현재 임신 중이며, 오는 12월 출산을 앞두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com