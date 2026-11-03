헤이지니, 전 직원 착취 의혹 재차 반박…"연봉 25% 인상,산재 방해 NO"

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[스포츠조선 정안지 기자]키즈 크리에이터 헤이지니 측이 전 직원의 노동 착취 의혹과 관련해 지난달 27일 첫 해명을 발표한 데 이어 3일 추가 자료를 공개하며 임금 체불과 산재 신청 방해 의혹 등을 부인했다.

이날 헤이지니와 키즈웍스는 공식 채널에는 "사실과 다른 내용이 확대 재생산되어 당사와 당사자의 명예가 심각하게 훼손되고 있다"라면서 관련 자료를 공개했다.

임금 체불 및 급여 관련 의혹에 대해서 입사 당시보다 연봉을 25% 인상했으며, 2017년 2000만 원에서 2018년 1월 2100만 원, 같은 해 11월 2500만 원으로 두 차례 인상했다고 설명했다. 연봉 외에 식대와 상여금도 별도로 지급했으며, 공개된 원천징수영수증상 금액이 다른 것은 휴직 기간 등이 반영됐기 때문이라고 해명했다.

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이어 "업무 환경과 관련해서는 자율적인 근무를 보장했으며, 직원의 건강 문제를 확인한 뒤 업무 중단과 휴가·휴직을 권유했다"고 주장했다. 산업재해 신청을 방해했다는 의혹에 대해서도 "신청을 존중했으며 방해한 사실이 없다"고 반박했다. 다만 직원 측 주장과는 견해 차이가 있다며, 과도한 업무를 자제해 달라고 꾸준히 요청해 왔다고 덧붙였다.

키즈웍스 측은 "현재 공인노무사의 자문을 받아 관리 체계를 정비하고 있다. 현재는 모든 소프트웨어에 정품 라이선스를 갖추어 저작권법에 맞게 사용하고 있다"라면서 "허위사실을 덧붙여 확산하거나 사안과 무관한 개인에 대한 비방으로 확대하는 행위로 추가적인 피해가 발생할 경우 구성원 보호를 위해 민·형사상 법적 조치를 취할 수 있다"라고 밝혔다.

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한편 지난달 27일 헤이지니가 운영하는 키즈웍스 전 직원 A씨는 연봉 2000만원을 받고 야근 수당 없이 2년 근무했으며, 이로 인해 공황장애와 우울증 진단을 받았다고 주장했다. 이후 산재를 인정 받았고, 회사 측이 산재 신청 대신 400만원을 지급하는 방법을 제안했다고도 밝혔다.

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이후 헤이지니 측은 "해당 동료분은 2017년 9월부터 2018년 12월까지 1년여간 근무한 뒤 휴직했다. 이듬해 5월에 본인 의사에 따라 자진퇴사했다. 문제없이 연봉을 지급했으며, 이후 25% 연봉을 인상하고 상여금을 지급했다"라는 입장을 냈다. 또 "건강에 부담이 된다면, 업무 일정을 멈춰도 무방하니 쉬도록 지속적으로 요청했다. 회사 인근 주거지의 임차보증금도 지원했다"라며 "당사는 산재신청을 방해하지 않았으며, 2018년도말 산재를 신청하고 싶다는 해당 동료분의 의견을 존중해 외부 공인노무사를 소개해줬다"라며 관련 의혹을 부인했다.

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anjee85@sportschosun.com