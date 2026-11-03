[공식]'복면가왕', 10년 역사 잇는다…'황금마스크'로 12월 화려한 귀환

사진 제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC 대표 음악 예능 '복면가왕'이 '복면가왕 : 황금마스크'로 돌아온다. '복면가왕'은 2015년 4월부터 10년간 레전드 가왕들을 탄생시키며 수많은 화제를 낳고 일요일 저녁을 책임져 왔다.

대한민국 음악 예능의 새 지평을 열며 전 세계 53개국으로 뻗어 나간 글로벌 음악 예능의 원조 '복면가왕'은 지난 1월 10년의 대장정을 마무리하며 시즌제로 돌아올 것을 약속한 바 있다. 재정비를 마치고 더 강력해진 '복면가왕'이 또 한 번 음악 예능의 역사를 새로 쓸 수 있을지 기대감이 증폭되는 가운데, 지난 10월, 일산 MBC 드림센터에서 대망의 첫 녹화를 시작하며 새 시즌의 화려한 막을 올렸다.

'복면가왕 : 황금마스크'는 더욱 큰 즐거움과 감동을 선사하며 초대형 뮤직 페스티벌로 완벽 변신한다.

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한층 화려하고 정교해진 가면은 물론, 한순간도 눈을 뗄 수 없는 무대들이 연이어 펼쳐질 예정이다. 여기에 이번 시즌을 위해 새롭게 합류한 추리단이 가면 뒤 정체를 두고 그 어느 때보다 불꽃 튀는 추리를 예고해 기대를 더한다.

또 복면가수들은 가왕의 상징인 '황금마스크'를 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다. 가면 뒤에 정체를 숨긴 실력파 복면 가수들이 '황금마스크'의 영광을 차지하기 위해 그 어느 때보다 철저하게 무대를 준비했다는 후문이다. 과연 '황금마스크'의 주인공이 될 복면 가수는 누구일지, 새로운 전설의 탄생에 벌써부터 기대가 쏠리고 있다.

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제작진은 "오랜 시간 기다려 주신 시청자분들의 사랑에 보답하고자 모두가 심혈을 기울여 준비했다. 많은 관심과 성원 부탁드린다"고 전했다.

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압도적인 스케일과 화려해진 라인업, 강력해진 퍼포먼스로 돌아올 '복면가왕 : 황금마스크'는 오는 12월 MBC에서 첫 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com