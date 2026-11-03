헤이지니 '착취 폭로' 재차 부인 속…현직 직원 등판 "내가 겪은 회사는 달라"

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[스포츠조선 김준석 기자] 키즈 크리에이터 헤이지니 측이 전 직원의 노동 착취 의혹을 재차 부인한 가운데, 키즈웍스 현직 직원이 자신의 근무 경험을 공개하며 "제가 직접 겪었던 상황과는 차이가 있다"고 밝혔다.

헤이지니와 키즈웍스는 3일 공식 채널을 통해 전 직원의 임금 체불과 산업재해 신청 방해 주장에 대한 추가 입장을 발표했다.

회사 측은 "사실과 다른 내용이 확대 재생산돼 당사와 당사자의 명예가 심각하게 훼손되고 있다"며 관련 자료를 공개했다.

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임금 체불 의혹에 대해서는 입사 당시보다 연봉을 25% 인상했으며, 2017년 2000만원에서 2018년 1월 2100만원, 같은 해 11월 2500만원으로 두 차례 올렸다고 설명했다.

연봉 외에 식대와 상여금도 지급했으며, 공개된 원천징수영수증상 금액 차이는 휴직 기간 등이 반영된 결과라고 밝혔다.

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업무 환경과 관련해서는 자율적인 근무를 보장했고, 직원의 건강 문제를 확인한 뒤 업무 중단과 휴가·휴직을 권유했다고 주장했다.

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산재 신청을 방해했다는 의혹도 부인하며 "신청을 존중했고 방해한 사실이 없다"고 밝혔다. 현재 공인노무사의 자문을 받아 관리 체계를 정비하고 있으며, 허위 사실 확산 등으로 추가 피해가 발생할 경우 법적 조치를 검토할 수 있다고 덧붙였다.

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이날 헤이지니의 SNS 게시물에는 키즈웍스에서 근무 중이라고 밝힌 직원의 장문 댓글도 달렸다.

해당 직원은 "첫 직장이자 지금까지 다년간 근무를 이어오고 있는 회사"라며 오랫동안 일할 수 있었던 이유로 함께 일하는 사람들을 꼽았다.

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직원은 늦은 퇴근이 예상될 때 대표가 미리 알렸고, 퇴근이 늦어지면 택시를 타거나 다음 날 늦게 출근하도록 배려했다고 주장했다. 저녁이나 주말 촬영 뒤에는 월요일에 쉬거나 다른 주에 원하는 날 쉴 수 있도록 일정을 조율했다고도 설명했다.

지난해 개인적인 사정으로 한 달간 쉬었던 경험도 전했다. 직원은 "개인 연차 사용 없이 한 달간 쉴 수 있도록 배려해 주셔서 휴식 기간을 가졌다"며 "쉬는 데 어려움이 있었다는 이야기를 접했을 때 제가 직접 겪었던 상황과는 차이가 있어 낯설게 느껴졌다"고 밝혔다. 다만 "모든 분의 상황을 알고 있는 것은 아니다"라며 자신이 경험한 바를 전하는 것이라고 덧붙였다.

앞서 키즈웍스 전 직원 A씨는 지난달 27일 연봉 2000만원을 받고 야근 수당 없이 근무했으며, 이로 인해 공황장애와 우울증 진단을 받았다고 주장했다. 산재를 인정받았고, 회사 측이 산재 신청 대신 400만원을 지급하는 방안을 제안했다는 주장도 내놨다.

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narusi@sportschosun.com