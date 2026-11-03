"몰카는 장난 아닌 범죄"…'계약결혼' 무단 촬영 장면에 시청자 비판 쇄도

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[스포츠조선 김준석 기자] 예능 프로그램 '계약결혼'에서 한 출연자가 상대방에게 알리지 않고 신혼집에 카메라를 설치해 일상을 촬영한 장면이 공개되면서 시청자들의 비판이 이어지고 있다.

출연자 간 갈등뿐 아니라 이를 방송에 담은 제작진과 스튜디오 출연진의 반응도 논란이 됐다.

지난 2일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'에서는 '나는 솔로' 32기 영수로 출연했던 최정현과 정민현이 촬영 문제로 갈등을 빚는 모습이 그려졌다.

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최정현은 개인적으로 소장할 목적으로 카메라를 설치해 이틀 연속 일상을 촬영했다. 정민현이 카메라에 대해 묻자 최정현은 자신의 카메라라고 인정하며 "몇 개 찍어두려 했다"고 설명했다.

정민현은 "촬영하는 줄 몰랐다. 찍을 거면 미리 말을 해줬어야 하지 않나"라며 불쾌감을 드러냈다.

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최정현은 사과하며 촬영한 영상을 모두 삭제하겠다고 했지만, 정민현은 "내 눈앞에서 다 지워라"며 직접 삭제를 확인하고 메모리카드도 요구했다.

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정민현은 제작진과의 인터뷰에서 "내 모습이 담기는 만큼 사전에 양해를 구하고 설치하는 것이 맞다"며 "이틀 동안 말도 없이 찍었다는 것 자체가 나와 생각이 다른 사람이라고 느꼈다"고 말했다.

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최정현이 자신의 개인 수첩을 허락 없이 들여다보는 장면도 방송에 담기면서 사생활과 개인 영역을 존중하지 않았다는 지적이 더해졌다.

스튜디오 출연진의 반응을 두고도 의견이 엇갈렸다.

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효연은 "당사자 입장에서는 CCTV 같은 느낌이라 기분이 나쁠 수 있다"며 정민현의 입장에 공감했다.

반면 안정환은 최정현의 의도 자체는 나쁘지 않았던 것 같다는 취지로 말했다. 영상 확인 장면에서는 "예쁘게 나왔으면 '이건 놔두자'고 했을 것"이라며 촬영 결과에 대한 불안감도 언급했다.

또 이벤트 영상으로 활용했다면 좋았을 것이라는 의견을 내놨다.

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방송 후 온라인에서는 동의 없는 촬영을 가볍게 다뤄서는 안 된다는 비판이 이어졌다.

일부 시청자는 "몰래카메라는 엉뚱한 게 아니라 범죄다", "상대방 몰래 찍는 것이 나쁜 의도"라는 취지의 반응을 보였다. 촬영 의도를 선의로 해석한 안정환의 발언과, 관련 장면을 예능 콘텐츠로 내보낸 제작진의 판단을 두고도 비판이 제기됐다.

narusi@sportschosun.com