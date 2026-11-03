장윤정 맞아? 확 달라진 모습..5년만에 단발머리 탈출 "공주님 등장"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 오랜만에 파격적인 헤어스타일 변신을 선보이며 색다른 매력을 뽐냈다.

장윤정은 3일 자신의 일상을 공개하며 "등이 따수울 지경; 간만에 긴 머리"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

장윤정은 허리까지 길게 내려오는 찰랑이는 긴 생머리로 변신한 모습이다. 오랜 시간 단발머리를 고수해 왔던 만큼 한층 달라진 분위기가 눈길을 끈다.

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자연스럽게 흘러내리는 긴 머리와 한층 부드러워진 스타일링이 어우러지며 기존의 시원하고 발랄한 이미지와는 또 다른 청순한 매력을 드러냈다.

특히 긴 머리 하나만으로도 전체적인 분위기가 확 달라져 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

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이를 본 팬들의 반응 역시 뜨겁다. 팬들은 "새로운 스타일 예뻐요" "긴머리 짧은 머리 다 예쁘네요" "긴머리 공주님 오랜만" "와 미쳤다. 5년만에 공주님 등장이라고요?"라며 격한 반응으로 장윤정의 새 스타일을 반겼다.

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장윤정은 TV조선 예능 프로그램 '미스터트롯4' 마스터로 합류해 시청자들과 만날 예정이다. 본격적인 녹화를 앞두고 헤어와 메이크업을 점검하는 등 무대 밖에서도 프로다운 면모를 보여주고 있다.

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한편 장윤정은 2013년 부모의 이혼 소송 과정에서 불거진 모친과의 금전적 갈등 이후 가족과 관계가 멀어진 것으로 알려졌다.

특히 장윤정의 모친은 최근 딸의 이름을 사칭해 3000만 원대 투자 사기를 벌인 혐의로 징역 10개월을 선고받았다. 이에 불복해 항소한 것으로 전해졌다.