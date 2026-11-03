남보라, 이혼 변호사 앞 털어놓은 결혼 현실…"남편과 안 맞는 부분 있다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 남보라가 이혼 전문 변호사를 마주한 자리에서 결혼 1년 차의 현실적인 부부 갈등과 속내를 가감 없이 고백했다.

3일 유튜브 채널 'STUDIO OMG'의 웹예능 '보라언니동생'에는 이혼 전문 변호사가 출연해 결혼생활과 부부 사이 갈등에 관해 이야기를 나눴다.

이날 남보라는 "결혼 1년 3개월 차"라며 "1년 3개월 동안 다 맞는 사람이 있을 수는 없지 않나. 남편이 안 맞는 부분이 있다"고 솔직하게 말했다.

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이어 남편과 맞지 않는 부분이 있을 때의 대처법을 묻자 "남편의 모든 것이 100% 마음에 들 수는 없다"며 "그럴 때는 말로 일단 뱉지 말아라"고 조언했다.

남보라는 "속으로는 생각한다. 앞에서는 마음에 안 들어도 남편이 뒤로 도는 순간 '왜 저러지. 짜증나네'라고 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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그러면서 "한 번 삼켜라"고 강조했다. 마음에 걸리는 점을 바로 표현하기보다 잠시 참아보는 것이 결혼생활을 이어가는 자신만의 방법이라는 설명이다.

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남보라는 지난해 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 첫아들을 품에 안았다.

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narusi@sportschosun.com