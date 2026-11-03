고소영 맞아?...증명사진 찍다 "눈 더 크게" 보정 요청한 결과

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고소영이 유명 스튜디오를 찾아 증명사진을 촬영하며 인간적인 매력을 자랑했다.

3일 고소영의 개인 유튜브 채널에는 여의도의 한 유명 사진 스튜디오를 방문한 그의 일상이 담긴 영상이 공개됐다.

이 스튜디오는 남편 장동건은 물론 이정재, 최수종, 최민수, 유동근 등 내로라하는 톱스타들이 거쳐 간 곳으로, 외벽과 내부에는 이들의 과거 사진과 고소영 본인의 옛 모습이 그대로 남아있어 눈길을 끌었다.

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오랜만에 스튜디오를 찾은 고소영은 "비포 애프터 하려고?"라며 너스레를 떨면서도 선뜻 사진 촬영에 나섰다.

"이때 모습이 또 가장 젊을 때"라는 사진사의 말에 공감한 그는 옛날 방식으로 진행되는 촬영을 지켜보며 "내가 신세대, X세대의 선두주자였는데 이제 옛날 사람이 됐다"고 감회에 젖었다.

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이어 "왜 이렇게 짠하지? 울컥하는 게 이건 갱년기인 것 같다"며 세월의 흐름에 솔직한 심경을 털어놓기도 했다.

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촬영을 마친 고소영은 결과물에 만족스러워하면서도 꼼꼼하게 보정 과정을 지켜봤다.

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사진은 잘 나왔지만 고소영은 보정을 담당하는 직원에게 "눈 좀 크게 해주시면 안 되냐"며 깜짝 요청을 건넸다. 이에 직원은 "되는데. (이미) 눈이 크신데..."라며 당황해하면서도 피부 보정과 함께 눈 크기를 키워 사진을 완성했다.

리즈 시절과는 다르지만 지금도 예쁜 미모. 고소영은 완성된 결과물을 보며 만족스러운 미소를 지었다.