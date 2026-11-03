이민정, '강남 얼짱' 시절 성적 폭락에 자퇴 고민…"학교 그만두면 안 되냐고"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이민정이 고등학교 2학년 시절 성적이 크게 떨어지고 방황했던 과거를 털어놨다.

'강남 얼짱'으로 알려졌던 그도 당시에는 학교를 그만두고 싶다는 생각까지 했다고 밝혔다.

3일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '졸업한 고등학교 25년 만에 방문하는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이민정은 모교인 서울 현대고등학교를 찾아 학창 시절을 돌아봤다.

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생활기록부를 확인하던 이민정은 성적이 나오자 "공개하면 안 될 것 같다"며 카메라에 내용이 비치지 않도록 가렸다.

이어 "고등학교 2학년 때 성적이 아주 뚝뚝 떨어졌다. 그때가 극도의 혼란기였다"고 회상했다.

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그는 "엄마한테 '고등학교 안 다니면 안 돼?'라고 얘기했다"며 "공부도 안 하고 방황하면서 성적이 떨어졌다. 고3 때 다시 정신을 차리고 공부했다"고 말했다.

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고등학교 2학년 시절을 "가장 최악의 나의 시기"라고 표현하기도 했다.

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생활기록부에는 "밝고 명랑하며 교우 관계가 원만하나 다소 주의가 산만한 편"이라는 평가와 함께 음악과 글쓰기에 흥미가 있고 자기 주관이 뚜렷하다는 내용이 적혀 있었다. 부지런함이 필요하다는 지적도 있었다.

이민정은 "선생님이 냉철하게 얘기해서 기억에 많이 남는다"며 "선생님, 저 이제 좀 많이 부지런하다. 가르침대로 부지런하게 살고 있다"고 웃었다.

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narusi@sportschosun.com