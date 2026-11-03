고소영, 49kg인데 '살 쪄서 큰일' 멘붕..."1.5kg 빼기 전까지 안 먹어"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고소영이 솔직한 몸무게 공개부터 거침없는 먹방, 자신만의 다이어트 비결까지 공개해 눈길을 끌었다.

3일 고소영의 유튜브 채널에는 '장동건 고소영 부부가 한 달에 한 번씩 간다는 짜장면 없는 중국집 (집에도 싸감, 여의도 투어)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 고소영은 평소 즐겨 찾는 '최애 중국집'을 방문해 식사를 즐겼다. 음식을 기다리던 중 자연스럽게 몸무게 이야기가 나오자 고소영은 "갑자기 또 48.2~48.5kg까지 갔다가 요즘 날씨가 좋다고 해서 저녁에 약속을 몇 번 했더니 다시 49kg가 됐다"고 솔직하게 털어놨다.

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이에 제작진은 "이렇게까지 몸무게를 솔직하게 공개해 주는 여배우는 없을 거다"라며 놀라워했다. 그러자 고소영은 "어차피 나 체중계 올려보낸 사람이 누군데"라며 버럭해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 자신의 독특한 약속도 공개했다. 고소영은 "내가 뭐라고 했냐면, 아는 동생이 '언니 우리 언제 만나?'라고 물어서 '내가 48kg 찍을 때'라고 했다"고 밝혀 웃음을 더했다.

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그러면서 "앞으로는 못 먹는다. 한 1.5kg 빼기 전까지는"이라며 "그때그때 관리 안 하면 힘들어진다"고 자신만의 철저한 체중 관리 원칙을 밝혔다.

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하지만 음식 앞에서는 남다른 먹성이 드러났다. 고소영은 탕수육부터 만두까지 다양한 메뉴를 주문해 적극적으로 식사를 즐겼다. 평소 체중 관리에 신경 쓰는 모습과 달리 먹을 때만큼은 망설임 없는 먹방을 선보여 반전 매력을 뽐냈다.

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식사를 마친 뒤에는 뒤늦게 현실을 자각한 듯 "큰일 났다. 집에까지 걸어가자. 오늘 아무것도 안 먹기 약속"이라며 웃었다. 이어 "다시 48kg 될 때까지 안녕"이라고 덧붙이며 체중 감량을 향한 의지를 드러냈다.

고소영의 다이어트 비결은 지난달 27일 공개된 유튜브 영상에서도 공개된 바 있다. 당시 고소영은 간장 종지에 밥을 담아 먹으며 "양이 얼마 안 되는데 나는 많이 먹은 것 같다"고 말했다.

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이어 "시각적으로 뇌를 속이는 거다. 보기에는 고봉밥이지 않냐"라며 자신만의 식사 방법을 설명했다. 이를 지켜보던 제작진이 "어떻게 48kg까지 빼셨냐"고 놀라워하자 고소영은 "이렇게 먹고 저녁때는 소식하고 군것질 안 한다"고 답했다.

솔직하게 몸무게를 공개하는 털털한 모습부터 먹을 때는 제대로 즐기는 반전 먹방, 꾸준한 자기관리까지. 고소영의 일상에 관심이 쏠리고 있다.