추성훈 은퇴 경기 코앞인데...야노시호 "남편 어디 있는지 모른다"

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[스포츠조선 김수현기자] 일본 톱모델 야노시호가 남편 추성훈의 마지막 격투기 경기를 앞두고 쿨하면서도 애정 어린 응원을 전했다.

3일 아유미의 유튜브 채널에는 '절친' 야노시호가 출연했다.

이날 아유미는 야노시호와 이야기를 나누던 중 남편 추성훈의 근황을 물었다. 아유미는 "추성훈은 거의 이제 집에 없을 것 같다"고 말했고, 야노시호는 "없다. 이제 마지막 은퇴 경기가 있다"고 답했다.

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추성훈은 오는 21일 열리는 '블랙컴뱃 17'에서 종합격투기 은퇴 경기를 치를 예정이다. 오랜 시간 격투기 선수로 활동해 온 만큼 이번 경기는 선수 생활의 마지막을 장식하는 무대가 될 전망이다.

아유미가 "한국에서 훈련하냐"고 묻자 야노시호는 "맞다. 그런데 태국에 가기도 하고, 최근에는 부산에 가기도 했다"고 설명했다. 그러면서 "지금은 모른다. 어디 있는지"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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남편이 어디에서 훈련하고 있는지조차 모른다는 솔직한 답변에 아유미도 웃음을 보였다. 야노시호는 "역시 경기 전이 되면 집중하기 때문에 연락이 조금 줄어든다"고 설명했다. 마지막 경기를 앞두고 훈련에 몰두하는 남편의 상황을 이해하고 있는 모습이었다.

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이어 아유미가 "사랑이도 은퇴 경기 보러 오겠네요"라고 묻자 야노시호는 "맞다"고 답했다. 딸 추사랑 역시 아빠의 마지막 경기를 현장에서 지켜볼 것으로 보인다.

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특히 야노시호는 남편을 향한 따뜻한 응원도 잊지 않았다. 그는 "'무서워' 하고 걱정하지 마라. 괜찮다. 아저씨 괜찮다"라며 추성훈을 향한 애정과 믿음을 드러냈다. 남편의 마지막 경기를 앞두고 담담하면서도 든든하게 응원하는 모습이 훈훈함을 안겼다.

한편 야노시호는 2009년 이종격투기 선수 추성훈과 결혼했으며, 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다. 추성훈은 오는 21일 '블랙컴뱃 17'을 통해 종합격투기 선수로서 마지막 경기에 나선다.