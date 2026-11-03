악뮤 이수현, 30kg 감량 중 겪은 저염식 부작용…"반년간 맥 안 잡혀"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 악뮤(AKMU) 이수현이 무려 30kg을 감량하는 과정에서 겪었던 극심한 부작용과 신체 이상 증세를 솔직하게 털어놨다.

3일 이수현은 자신의 유튜브 채널에서 자신이 직접 만들어 먹으며 체중을 감량했던 식단 메뉴들을 직접 조리하고 그간의 다이어트 비하인드를 전했다.

이수현은 과거 무리했던 다이어트 방식을 떠올리며 경각심을 일깨웠다.

Advertisement

다이어트 중 무염식을 고집해야 하는 것 아니냐는 편견에 대해 그는 "모르는 소리 하지 마시라. 진짜 화가 난다"며 "빡센 식단을 할 때 고구마나 감자만 먹는 극약 처방을 일주일 정도 해봤는데 위가 아프고 기력이 없었다. 사람이 정말 안 건강해지는 게 느껴졌다"고 토로했다.

특히 심각했던 건강 이상 증세를 고백해 충격을 안겼다.

Advertisement

이수현은 "1년 중 거의 반년 동안 맥이 안 잡혔다. 오죽하면 코치님이 제발 염분 좀 드시라고 계속 사정할 정도였다"며 "저염 식단만 반복하다가 소금을 먹기 시작하고 나서야 겨우 맥이 잡히기 시작했다. 다이어트할 때 소금을 무서워하지 말고 차라리 설탕을 무서워해야 한다"고 거듭 강조했다.

Advertisement

사회생활 중 식단을 지키기 위한 현실적인 조언도 덧붙였다.

Advertisement

이수현은 "정말 살을 빼야 하고 식단을 지켜야 한다면 웬만하면 친구를 만나지 마라. 친구를 만나면 식단을 지키기가 정말 어렵다"고 단호하게 말했다.

이어 "불가피하게 만나야 한다면 고깃집에 가서 밥이나 된장찌개 없이 고기 단백질만 먹거나, 밥을 나눠 먹을 사람을 찾아 반 공기만 덜어 먹어야 한다"고 꿀팁을 전했다.

Advertisement

총 30kg 감량에 성공한 이수현은 "이 식단은 2년 넘게 건강을 돌보며 뺀 방식이다. 3개월 만에 30kg이 빠지는 건 몸에 좋지 않다"며 "장기간 동안 내 몸을 건강하게 돌본다는 생각으로 식단과 운동을 병행하셨으면 좋겠다"고 당부했다

narusi@sportschosun.com