크래프톤, 지스타 10년 연속 참가…PUBG·아이브 컬래버로 관람객 공략

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크래프톤이 지스타 2026에서 인기 걸그룹 아이브(IVE)와의 컬래버레이션을 앞세워 관람객 공략에 나선다. 신작 4종의 시연 공간과 다양한 체험 프로그램도 마련하며 10년 연속 참가를 기념한다.

크래프톤은 오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임전시회 '지스타 2026'에서 운영할 주요 현장 프로그램을 3일 공개했다. '크래프톤 나우(KRAFTON NOW)'를 콘셉트로 '배틀그라운드'(PUBG)를 비롯해 '타래: 언바운드', '에이지 트위스터', '왈츠앤잼', '템빨용사' 등 5종의 출품작을 선보인다.

가장 눈길을 끄는 것은 'PUBG'와 아이브의 컬래버레이션이다. 아이브의 대표곡 'LOVE DIVE'를 모티브로 한 '아이브 저택'과 '아이브 이모트 스테이지' 등 게임 속 협업 콘텐츠를 현장에 구현한다. 'PUBG'의 전장 분위기와 아이브의 비주얼을 결합한 포토존도 운영한다.

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관람객 참여형 프로그램도 준비했다. 석궁 사격과 낙하산 투척 미션을 비롯해 키캡을 조합한 키링 제작, 한정 포토카드 제작 등을 체험할 수 있다. 체험별 스탬프를 모으면 굿즈를 받을 수 있으며, 아이브 협업 보급함을 테마로 꾸민 공간에서는 'PUBG' 이용자 인증을 마친 방문객에게 음료와 쿠키를 제공한다.

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신작 4종은 각기 다른 콘셉트로 관람객을 만난다. '타래: 언바운드'는 동양 다크 판타지 세계관을 구현한 부스를 마련하고, 신규 클래스 '투귀'를 최초로 플레이할 수 있도록 했다. 게임 속 캐릭터로 분장한 코스어와 사진을 촬영하는 공간도 운영한다.

'에이지 트위스터'는 2인 협동 시연을, '왈츠앤잼'은 주인공 왈츠와 잼의 캐릭터 포토존 및 인형탈 포토세션을 준비했다. '템빨용사'는 모바일과 태블릿 시연 공간을 마련하고 복고풍 도트 그래픽을 활용한 포토존을 선보인다.

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이밖에 '타래: 언바운드', '에이지 트위스터', '왈츠앤잼'은 스팀 위시리스트 추가 이벤트를 진행한다. 각 출품작의 시연과 현장 이벤트에 참여한 관람객에게는 IP별 굿즈도 제공한다. 크래프톤은 지스타 기간 관람객과 함께하는 무대 프로그램도 운영할 계획이다. 출연진과 세부 일정은 추후 공개한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com