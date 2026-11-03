'사랑꾼' 최수종, 모자마다 ♥하희라 이니셜 새겼다 "ONSR=오 내 사랑"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 최수종이 아내 하희라를 향한 사랑을 담은 '애착 모자'를 공개하며 연예계 대표 사랑꾼다운 면모를 드러냈다.

3일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 연예계 대표 잉꼬부부 최수종, 하희라가 출연했다.

이날 최수종은 휴대전화에 하희라의 이름을 어떻게 저장했느냐는 질문에 "'오~ 내 사랑♥'으로 저장했다"고 답했다. 하희라는 최수종을 "'오빠~♥'라고 저장했다"고 밝혔다.

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이에 주우재는 신혼 1년 차인 김종국에게 "형은 형수님을 어떻게 저장해 놨느냐"고 물었다. 김종국은 쑥스러운 듯 "별명이 적혀 있다. 애칭이다"라며 답을 피했지만, 집요한 질문이 이어지자 결국 "'귀요미'로 저장했다"고 조심스럽게 고백했다. 이를 들은 송은이는 "그런 말도 쓸줄 아냐"며 놀라워했다.

이어 최수종은 모자에도 하희라를 향한 사랑을 새겼다고 밝혔다. 그는 "동대문에 가서 이니셜 'ONSR'로 자수를 놓는다. '오~ 내 사랑'이라는 뜻"이라고 설명했다.

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그러나 하희라는 "나는 안 쓴다"고 단호하게 선을 그어 웃음을 안겼다. 최수종은 아랑곳하지 않고 "옆에는 'SJ♥HR'도 새긴다. 종류별로 맞춰서 쓴다"고 자랑했다. 방송에서는 그가 실제로 쓰고 다니는 애착 모자도 공개됐다.

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이를 본 김종국은 "하희라 팬클럽 회장님 느낌"이라고 말해 웃음을 자아냈다.