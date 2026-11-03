제이쓴, 피는 못 속여.."子 준범이 나 닮았구나" 어린시절 보니 붕어빵

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 제이쓴이 어린 시절 사진을 공개하며 아들 준범이와 똑 닮은 붕어빵 외모를 자랑했다.

제이쓴은 3일 "준범이 나 닮았구나"라는 글과 함께 어린 시절 사진을 공개했다.

사진 속 제이쓴은 통통한 볼살과 동그란 눈, 앙증맞은 입매로 귀여운 매력을 뽐내고 있다. 특히 어린 시절부터 남다른 귀여움을 자랑하는 모습이 현재 아들 준범이와 놀라울 정도로 닮아 있어 눈길을 끈다.

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그동안 준범이는 엄마 홍현희를 쏙 빼닮은 외모로 많은 화제를 모아왔다. 특유의 표정과 통통한 볼살 때문에 '홍현희 판박이', '엄마 붕어빵'이라는 반응을 얻기도 했다.

하지만 이번에 공개된 제이쓴의 어린 시절 사진을 보니 이야기가 달라졌다. 아빠의 어린 시절에도 준범이에게서 볼 수 있는 동그란 눈과 통통한 얼굴이 고스란히 담겨 있었던 것.

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그동안 엄마를 닮았다는 평가를 받았던 준범이가 사실은 아빠의 어린 시절을 그대로 물려받은 것 아니냐는 반응이 나올 만하다.

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한편 제이쓴은 2018년 개그우먼 홍현희와 결혼했으며, 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다. 세 사람은 KBS 2TV 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등을 통해 유쾌한 가족 일상을 공개하며 시청자들의 사랑을 받고 있다.