'은퇴 경기' 앞둔 추성훈, 새벽 2시까지 술 마시고도 아침 운동 "절반만 밟은 거다"

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[스포츠조선 김수현기자] 51세 추성훈이 격투기 은퇴 경기를 앞두고 술을 마신 다음 날에도 어김없이 아침 운동에 나서며 월드클래스 파이터의 남다른 자기관리를 보여줬다.

3일 방송된 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 대만'에서는 추성훈, 김종국, 지코의 대만 여행 마지막 날 이야기가 공개됐다.

이날 추성훈은 아침부터 남다른 행보를 보였다. 동료들에게 "운동하겠다"는 말만 남긴 채 홀로 아침 운동에 나선 것. 전 세계 UFC 랭킹 8위에 올랐던 월드클래스 파이터답게 여행 중에도 운동을 거르지 않는 철저한 루틴을 이어갔다.

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특히 추성훈은 땡볕 아래에서도 양발에 모래주머니를 착용한 채 운동에 집중했다. 전날 술을 마시고 새벽 2시에 잠들었음에도 이른 아침부터 몸을 움직이는 모습으로 놀라움을 안겼다.

추성훈은 운동을 이어가는 이유에 대해 "방송은 방송이고 자기 일은 일이니까"라고 설명했다. 여행과 방송 촬영 중에도 선수로서 해야 할 훈련은 결코 소홀히 하지 않겠다는 프로다운 소신이었다.

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이를 지켜보던 제작진이 "페이스를 올린 거냐"고 묻자 추성훈은 "아니다. 아직 너무 밟으면 안 된다. 반 정도 밟으면서 하고 있다"고 답했다. 이어 "언제나 (마지막 경기 때) MAX를 밟을 수 있을 정도로 몸 컨디션을 만들어야 하니까"라며 은퇴 경기를 앞둔 현재 자신의 훈련 상황을 설명했다. 무작정 강도를 높이기보다는 마지막 경기 당일 최고의 몸 상태를 만들기 위해 체계적으로 컨디션을 조절하고 있다는 것.

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추성훈은 나이가 들면서 달라진 신체적인 변화도 솔직하게 털어놨다. 그는 "옛날보다 지금 더 열심히 하는 것 같다. 옛날에는 조금 해도 체력이 올라가고 했는데 지금은 두 배 해도 체력이 안 올라간다"고 말했다. 올해 51세인 추성훈은 "나이가 있어서 어쩔 수 없다. 열심히 하고 있다"며 담담하게 덧붙였다. 젊은 시절보다 더 많은 노력을 기울여야 하는 현실을 인정하면서도 끝까지 최선을 다하는 모습이 인상적이었다.

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한편 추성훈은 오는 21일 열리는 '블랙컴뱃 17'에서 종합격투기 은퇴 경기를 치를 예정이다.