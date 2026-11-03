최수종♥하희라, 대학생 딸 통금시간 없앴더니 반전 "오히려 10시 안 넘겨"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 최수종·하희라 부부가 대학생 딸을 위해 통금 시간을 없앴지만, 오히려 딸이 자발적으로 오후 10시 전에 귀가한다고 밝혔다.

3일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 연예계 대표 잉꼬부부 최수종, 하희라가 출연했다.

이날 최수종은 "모든 여성들을 남성들보다 훨씬 높게 평가한다"고 밝혔다. 그는 "하희라 씨는 총 4번 유산했다. 그 후에 2번의 출산을 하고 아이들 케어하는 모습 보면 너무 대단하다"며 "그래서 내가 해줄 수 있는 것은 최대한 다 해줘야겠다는 게 나의 마음이다. 여자한테 어떻게든 잘하려고 한다"며 연예계 대표 사랑꾼다운 면모를 드러냈다.

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최수종은 자녀들에게도 존댓말을 사용하며 항상 존중한다고 밝혔다. 아들과 축구할 때도 존댓말을 쓴다는 그는 "어렸을 때부터 아이를 축구장에 데리고 다녔는데 지금은 함께 축구를 한다"며 "아들이 고등학교와 대학교에서 학교 대표 선수로 활동했다. 축구를 잘한다"고 자랑했다.

이어 "아들과 함께 경기를 하다가 자리가 났는데도 내게 패스하지 않고 자기가 슈팅하면 '최민서 씨'라고 외친다"고 말해 웃음을 안겼다.

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이를 들은 출연자들은 "축구할 때도 '민서 씨'라고 부르냐. 반말이 나오지 않느냐"고 물었고, 최수종은 "그렇게는 안 된다"고 단호하게 답했다.

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자녀들의 훈육을 누가 담당했느냐는 질문에 최수종은 "나는 한 번도 해본 적이 없다. 엄마 담당이었다"고 밝혔다.

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이에 하희라는 "내가 먼저 하고 두세 번 이야기했는데 내 선에서 안 고쳐지면 그다음부터는 아빠와의 시간이 필요하다고 생각해서 아빠한테 보낸다. 그런데 마무리는 거의 눈물이다"라고 털어놨다.

최수종은 "방에 들어갔는데 아이의 눈을 보니까 너무 슬픈 거다. 그래서 눈물이 떨어지려고 하는 찰나에 가서 빨리 껴안고 '엄마 마음 알아요? 이해하면 됐어요'라고 한다"고 말했다. 이어 "회초리 든 적도 한 번도 없다"고 덧붙여 놀라움을 자아냈다.

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하희라는 자녀들이 성인이 된 지금은 훈육보다 대화를 나누며 문제를 해결한다고 밝혔다. 그는 "요즘에는 가족회의를 한다. 최근에는 딸의 통금 시간을 놓고 회의를 했다"고 말했다.

최수종은 "최윤서 씨가 대학생인데 통금 시간이 9시"라고 설명했다. 하희라는 "친구들이 아르바이트하고 만나면 자기가 먼저 일어나야 하니까 자기 때문에 부담스러워하고 시간 맞추는 게 힘들다고 하더라"고 전했다.

이어 "그래서 자유로 풀어주겠다고 했더니 오히려 10시는 절대 안 넘긴다"고 말했다.