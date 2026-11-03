'재산 2조원설' 추성훈, 또 고급 외제차 공개.."어제 온 새 차" 재력 자랑

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[스포츠조선 김수현기자] 격투기 선수 추성훈이 고급 외제차를 타고 등장해 남다른 재력을 과시했다.

3일 방송된 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 대한민국 대표 상남자 추성훈과 김종국, 이른바 '에겐남'의 대표주자 안재현이 인도네시아 마나도에서 특별한 여행을 시작하는 모습이 그려졌다.

이날 공항에 먼저 도착한 김종국은 추성훈을 기다렸다. 잠시 후 추성훈은 고급 외제차를 타고 등장해 시선을 사로잡았다.

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이를 본 제작진은 추성훈에게 "개인 차냐. 차가 몇 대냐"고 물었다. 추성훈은 아무렇지 않게 "13대"라고 답해 놀라움을 안겼다.

김종국은 믿기 어렵다는 듯 "거짓말하지 마요"라고 반응했고, 추성훈은 "당연히 거짓말이지"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이어 추성훈은 "한국에서 타는 차다. 어제 온 차다"라며 자신이 타고 온 차량이 따끈따끈한 신차라고 설명했다.

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이를 지켜보던 김종국은 "역시 형이다. 형수님이 있으니까 마음 편하게 이런 것도 하고 부럽다 형"이라며 부러움을 드러냈다. 추성훈은 이에 웃음으로 화답했다.

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한편 추성훈은 2009년 일본 톱모델 야노시호와 결혼했으며, 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.

지난해에는 추성훈이 일본 도쿄에 위치한 50억 원대 주택과 포르쉐, 벤츠 등 고급 차량, 각종 명품을 보유한 사실 등이 알려지며 '재산 2조 원설'에 휩싸이기도 했다.