지코, 추성훈 로우킥 '툭' 맞고 절뚝절뚝 '충격'...바로 무릎 꿇었다

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 지코가 추성훈의 전성기 시절 로우킥을 맞고 수영장에 빠지는 굴욕을 당했다.

일 방송된 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 대만'에서는 추성훈, 김종국, 지코의 대만 여행 마지막 날 이야기가 공개됐다.

이날 세 사람은 추성훈의 로우킥을 걸고 캐리어 게임을 진행했다. 평소 추성훈의 로우킥을 맞아보고 싶다고 밝혀온 지코는 결국 게임에서 패배해 벌칙을 받게 됐다.

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추성훈이 로우킥 강도를 묻자 지코는 "형 전성기 때 강도로 맞고 싶다"고 답했다. 이를 들은 김종국과 추성훈은 동시에 "뭐라고?"라며 놀랐다.

지코는 "예능에서 하는 것처럼 툭 건드리는 거 말고"라며 제대로 된 로우킥을 요청했다. 추성훈은 "너 팬이… 괜찮나?"라며 걱정했지만, 지코는 팬들에게 "괜찮지? 내가 원해서 하는 거다. 부득이한 부상은 스스로의 책임임을 서명하겠다"고 말해 웃음을 안겼다.

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지코의 매니저 역시 "다음 주에 공연이 있다. 많이 뛰어야 한다"며 걱정했다. 하지만 지코는 "남자가 다치면 목발 짚고 하는 거지"라며 물러서지 않았다.

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평소 격투기 마니아로 알려진 지코는 기대에 찬 모습으로 자세를 잡았다. 그러나 추성훈의 로우킥을 50% 강도로 한 대 맞자마자 제대로 서 있지 못하고 그대로 수영장에 빠졌다. 힘이 풀린 채 물 위에 둥둥 떠 있는 모습이 웃음을 자아냈다.

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간신히 수영장에서 나온 지코는 절뚝거리며 허리를 제대로 펴지 못했다. 그는 "이건 진짜다"라며 고통을 호소했다.

이어 "수영장에 어떻게 들어갔는지도 모르겠다. 기억이 안 난다. 뭔가 팡 하면서 짜릿하다"며 당황한 모습을 보였다. 결국 지코는 "MMA… 관심 안 가져야겠다"고 한탄해 폭소를 유발했다.