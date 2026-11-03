팬들은 "젝키 복귀 반대"…고지용, '쉿' 사진·'Shut Up'으로 맞대응?

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[스포츠조선 김준석 기자] 젝스키스 출신 고지용이 약 10년 만에 멤버들과 공식 무대에 오르는 가운데, 일부 팬들이 그의 팀 활동 합류에 공개적으로 반대하고 나섰다.

이런 가운데 고지용은 'Please!!'라는 글과 함께 'Shut Up'을 배경음악으로 설정한 SNS 게시물을 올려 눈길을 끌었다.

젝스키스 팬 연합은 지난 2일 성명서를 통해 "최근 논란이 되고 있는 고지용 씨의 젝스키스 활동 합류 및 팀 재결합 참여 시도에 깊은 유감을 표하며 강력히 반대한다"고 밝혔다.

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관계자들에게 관련 추진을 중단할 것을 요구하고, 젝스키스 상표권과 팀 명의를 활용한 상업적·개인적 활동도 중단해야 한다고 주장했다.

성명은 고지용이 이재진, 장수원과 함께 젝스키스 이름을 내건 무대에 오른다는 소식이 전해진 뒤 나왔다.

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세 사람은 오는 12월 15일과 16일 인천 인스파이어 아레나에서 열리는 'THE TREE in INSPIRE-젝키의 못다 한 이야기'에 출연한다.

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2027년 젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 마련된 행사로, 고지용·이재진·장수원이 함께 공식 무대에 서는 것은 이번이 처음이다.

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고지용이 젝스키스 멤버들과 공식 무대에 오르는 것은 2016년 MBC '무한도전' 재결합 무대 이후 약 10년 만이다.

2000년 팀 해체 후 사업가로 전향한 고지용은 2016년 재결합 당시에도 정식 활동에는 합류하지 않았다.

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이번 행사는 젝스키스 완전체 재결합을 의미하지는 않는다. 은지원과 김재덕은 출연하지 않는다.

고지용은 3일 자신의 인스타그램에 "Please!!"라는 짧은 문구와 함께 흑백 사진을 게재했다.

사진에는 한 인물이 검지를 입술에 댄 모습이 담겼다. 게시물의 배경음악은 블랙 아이드 피스의 'Shut Up'이었다. 게시물의 의도에 대한 별도 설명은 없었다.

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고지용과 일부 팬들 사이의 갈등은 이번이 처음은 아니다. 젝스키스 팬 연합은 2018년에도 고지용을 포털사이트 젝스키스 프로필에서 제외해 달라는 성명을 발표했다.

당시 팬들은 고지용이 재직하던 회사와 사업 관계자들이 젝스키스 브랜드와 팬덤을 사업 홍보에 이용했다고 주장했다.

narusi@sportschosun.com