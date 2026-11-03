이종석, 벌크업했는데 팬들 반응에 씁쓸.."어떻게 해야 할지 모르겠다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이종석이 슬림한 체형을 선호하는 팬들의 반응 때문에 벌크업을 포기했다고 밝혔다.

3일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '도플갱어를 만나면 둘 중 하나는 사라진다던데 | EP. 162 이종석 | 살롱드립'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로는 이종석이 출연했다.

이날 이종석은 가족들과 함께 살면서 가장 좋은 점을 묻자 "확실히 집에 온기가 있으니까 좋은 것 같다"고 답했다.

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그는 "신경이 좀 쓰이는 건 막냇동생이 디저트를 엄청 좋아해서 내가 먹으려고 가져다 놓은 걸 빨리 먹지 않으면 동생이 먹는다"고 말했다.

이어 "그래서 반찬통 뒤에 숨겨 놓는다. 디저트를 그렇게 좋아하지는 않는데 밥 먹으면 무조건 디저트를 먹어야 할 것 같은 강박이 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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장도연은 "식단을 잘 지킬 것 같은 이미지다. 늘 성수기 아니냐"고 물었다. 이에 이종석은 "얼마 전에 인바디를 진짜 오랜만에 쟀는데 체지방률이 너무 높게 나왔다. 지금 완전 비수기"라고 털어놨다.

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이어 체형 관리에 대한 고민도 밝혔다. 이종석은 "나도 어떻게 해야 할지 모르겠다. 운동해서 몸을 키우면 팬들이 별로 좋아하지 않는다"며 "'넌 슬림한 게 예뻐'라는 이야기를 많이 들어서 다시 뺐다"고 말했다.

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그는 "사실 나의 추구미는 톰 하디"라며 "항상 그런 마초남이 추구미이긴 하다"고 고백했다. 그러면서 "수염도 그렇게 자랐으면 좋겠는데 나올 기미조차 없다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.