"개같은 전쟁 시작"이라더니..32기 영수, 몰카 논란 결국 사과 "생각 짧았다" [전문]

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 32기 영수 최정현이 가상 아내 정민현을 사전 동의 없이 촬영해 불거진 논란에 대해 사과했다.

최정현은 3일 "먼저 민현(국화)님께 진심으로 사과드린다"며 "촬영 당시에도 잘못을 인정하고 사과했지만 지금도 미안한 마음뿐이며, 다시 한번 사과했다"고 밝혔다.

이어 "나쁜 의도는 아니었다 하더라도, 함께 지내는 공간에서 상대방의 동의부터 구했어야 한다는 당연한 배려를 놓친 것은 변명의 여지가 없는 나의 잘못이다"라고 고개를 숙였다.

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개인 카메라를 설치한 이유에 대해서는 "카메라는 공용 거실에 둔 것이었고, 방송 카메라에 담기지 않는 일상적인 모습들을 모아 촬영이 끝난 뒤 기념이 될 만한 영상으로 만들어 깜짝 선물처럼 전하고 싶다는 생각이었다"고 설명했다.

그러면서 "의도가 어떠했든, 상대방이 모르게 일상이 담긴다는 것 자체가 불편하고 상처가 될 수 있는 일이었다는 점을 깊이 헤아리지 못했다"고 자신의 잘못을 인정했다.

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최정현은 "여러 비판을 받으면서 내가 얼마나 생각이 짧았는지 다시 한번 느끼고 있다"며 "앞으로는 어떤 관계에서든 상대방의 의사를 먼저 묻고 존중하는 사람이 되겠다"고 다짐했다. 이어 "민현(국화)님께 다시 한번 진심으로 사과드리며, 불편함을 느끼셨을 시청자 여러분께도 죄송한 마음을 전한다"고 거듭 사과했다.

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앞서 지난 2일 방송된 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼'에서는 최정현이 정민현에게 알리지 않은 채 신혼집 공용 거실에 개인 카메라를 설치하고 약 이틀간 두 사람의 일상을 촬영한 사실이 드러났다.

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최정현은 추억을 남기려는 목적이었다고 해명했지만, 정민현은 사전에 동의를 구하지 않은 행동에 불쾌감을 드러냈다. 하지만 최정현은 상황의 심각성을 제대로 파악하지 못한 채 "민감하시네요?"라며 농담을 건넸다.

이에 정민현이 정색하자 최정현은 "싹 다 지울게. 내가 잘못했어. 인정해. 깊게 생각하지 못했다"고 사과했다. 이후 정민현이 보는 앞에서 촬영 영상을 삭제했고, 정민현은 메모리카드까지 받아 챙겼다.

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방송 직후 최정현은 "됐고. 이제 진짜 개같은 전쟁 시작이다"라는 의미심장한 글을 SNS에 올렸다. 해당 게시물의 캡처 화면은 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산됐으나, 현재 최정현의 SNS에서는 확인되지 않는다.

한편 최정현은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 32기 돌싱 특집에 영수로 출연해 얼굴을 알렸다. 정민현은 '나솔사계'에서 국화라는 이름으로 출연했으며, 두 사람은 '계약결혼'에서 가상 부부로 다시 만나 인연을 이어가고 있다.