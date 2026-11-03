컴투스, KBO 한국시리즈 맞아 야구 게임 이벤트…KT·삼성 우승 경쟁도 게임에서 즐긴다

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컴투스가 2026 KBO 한국시리즈 개막에 맞춰 야구 게임 이용자들을 위한 이벤트를 마련했다. 실제 프로야구의 우승 경쟁과 선수들의 활약을 게임 콘텐츠와 연계해 가을야구의 열기를 이어간다는 계획이다.

컴투스는 '컴투스프로야구2026'(이하 컴프야2026)과 '컴투스프로야구V26'(이하 컴프야V26)에서 한국시리즈 기념 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.

올해 한국시리즈는 정규시즌 우승팀 KT 위즈와 플레이오프를 거쳐 올라온 삼성 라이온즈의 맞대결로 3일 막을 올렸다. 컴투스는 시리즈 개막에 앞서 진행한 '컴프야2026'의 우승 전적 예측 이벤트에 약 1만명의 이용자가 참여했다고 밝혔다. 가장 많은 선택을 받은 결과는 4승 2패(46.3%)였으며, 4승 1패(31.4%), 4승 3패(18.7%)가 뒤를 이었다. 참여자의 약 81%는 6차전 이내에 승부가 결정될 것으로 예상했다.

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'컴프야2026'은 한국시리즈 이벤트와 함께 올 시즌 KBO 리그의 주요 기록을 기념하는 보상도 제공한다. 롯데 자이언츠 빅터 레이예스의 단일 시즌 최다 211안타 신기록을 기념해 30일까지 특별 쿠폰을 지급한다. 쿠폰을 사용하면 '초월돌파 활성화권' 1개와 랭킹 코인 1000개를 받을 수 있다. 2026 KBO 정규시즌 결산 기념 쿠폰을 통해서는 '에픽 선수팩'도 제공한다.

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12월 13일까지는 '블랙스타 적금 이벤트'를 진행한다. 일일 및 주간 미션을 완료하면 최대 5만 블랙스타를 적립할 수 있으며, 이를 게임 내 아이템 구매에 사용할 수 있다.

'컴프야V26'은 한국시리즈 승부와 선수 개인의 활약을 게임 보상에 반영하는 데 초점을 맞췄다. 7일 오후 2시까지 우승팀과 MVP를 맞히는 예측 이벤트를 진행하며, 참여 및 예측 결과에 따라 '잠재력 재설정권', '라이브 5성 스카우트 티켓' 등을 지급한다.

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공식 모델인 삼성 라이온즈 구자욱의 실제 경기 성적과 연계한 이벤트도 눈길을 끈다. 경기별 안타와 홈런 기록에 따라 '골든글러브 트로피' 등 아이템을 제공하고, 시리즈 MVP에 선정되면 추가 보상을 지급한다.

한국시리즈의 승부를 게임에서 재현할 수 있는 '한국시리즈 스페셜 매치 이벤트'도 오는 13일까지 열린다. 6개 난이도로 구성된 특별 경기를 완료하면 최초 승리 보상과 이벤트 토큰을 얻을 수 있다. 토큰은 '매치업 시즌&임팩트 카드 구단선택팩', '포지션 특훈 재설정권' 등으로 교환할 수 있다.

실제 KBO 리그의 주요 기록과 선수들의 활약을 게임 콘텐츠에 반영하는 방식은 야구 게임이 현실 야구와 접점을 넓히는 주요 전략 중 하나다. 컴투스는 이번 한국시리즈 이벤트를 통해 시즌 막판까지 이용자들의 참여를 이끌어간다는 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com