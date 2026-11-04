[SC인터뷰] "무대인사 밈 많이 시켜주세요"…'최종면접' 조이현, 당찬 성장캐 그 자체(종합)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조이현(27)이 영화 '최종면접'을 통해 한층 여유롭고 담대해진 모습으로 돌아왔다.

4일 개봉한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠뜨리는 이야기로, '탐정: 더 비기닝', '해적: 도깨비 깃발' 등을 연출한 김정훈 감독이 메가폰을 잡았다. 조이현은 차분하게 상황을 판단하는 관찰자 문혜인을 연기했다.

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최근 스포츠조선과 만난 조이현은 영화 개봉을 앞둔 소감에 대해 "오랜만에 영화를 개봉하게 돼 설레는 마음이 컸다"며 "올해 촬영하고 바로 개봉할 수 있어서 감사하다. 특히나 영화를 빠르게 개봉하는 게 쉽지 않지 않나. 기쁜 마음을 갖고 있다"고 전했다.

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이어 작품에 매력을 느끼게 된 계기에 대해 "또래 배우들과 함께 할 수 있는 작품이 많지 않은데, 좋은 기회가 왔다. 대본을 처음 읽기 전부터 긍정적인 마음으로 봤다"며 "함께 호흡을 맞추는 배우들도 좋고, 제안이 처음 왔을 때부터 '촬영하면 좋겠다'는 마음으로 임했다"고 밝혔다.

'최종면접'은 일본 작가 아사쿠라 아키나리의 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 원작으로 한 작품이기도 하다. 이에 원작을 참고했는지 묻자, 조이현은 "안 그래도 원작을 참고하면 좋을 지에 대한 질문을 감독님한테 드렸었다"며 "소설이 원작인데, 일본 영화도 있다. 근데 감독님이 따로 참고 안 하고, 우리만의 색으로 만들어보자고 하셔서 따로 참고하진 않았다"고 답했다.

영화 '최종면접' 스틸. 사진 제공=NEW

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조이현은 지난 주말 '최종면접' 무대인사를 통해 관객들에게 귀여운 팬서비스를 선보여 화제를 모았다. 그는 "무대인사를 오랜만에 해서 그런지 문화도 많이 바뀌었더라. 직접 가서 밈도 해보고, 고양이 귀랑 강아지 귀 다 해봐서 재밌는 경험이었다. 관객 분들도 좋아해 주시니까 저한테 더 시켜주셨으면 좋겠다는 욕심이 생겼다"고 만족감을 드러냈다.

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특히 배우들 중 김재원을 향해 "무대인사를 하면서도 느꼈는데, 상대방을 잘 챙겨주더라. 예를 들어 제가 바닥에 있는 물을 잡으려고 하면, 바로 물 뚜껑을 따서 주고 그랬다. 키도 커서 그런지 괜히 오빠 같더라(웃음). 워낙 섬세하고 실제로 누나가 있다고 해서 '그래서 누나랑 형들한테 잘하는구나' 싶었다. 어제도 김재원한테 '너 같은 남동생 있으면 참 좋겠다'고 이야기했다"고 극찬을 보냈다.

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앞서 김재원은 조이현과의 로맨스 호흡에 "100점 만점에 200점"이라고 점수를 매기기도 했다. 이에 조이현은 "좋게 말해줘서 너무 고맙다. 실제로 재원이와 또래이기도 하니까, 다른 작품에서 로맨스 호흡을 맞출 수 있다고 생각한다. 워낙 좋은 배우이니까, 점수는 똑같이 100점 만점에 200점이라고 주고 싶다"고 화답했다.

곽동연은 현재 군 복무 중으로, '최종면접' 홍보 일정에 함께하지 못했다. 조이현은 "동연 오빠는 군대에 가 계시지 않나. 제가 단체방에서 '군대 잘 다녀오십쇼', '어디 계십니까', '언제 오십니까' 이러면서 장난도 많이 쳤다. 무대인사를 하면서 오빠들의 부재를 많이 느꼈다. 그저께는 배강희 언니랑 김재원과 셋이서 무대인사를 했고, 어젠 강유석 오빠도 함께 했다. 한 명만 더 와도 너무 좋아서 곽동연 오빠랑 신승호 오빠도 꼭 오면 좋겠다고 생각했다. 오빠들을 그리워하고 있다"고 각별함을 드러냈다.

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영화 '최종면접' 스틸. 사진 제공=NEW

조이현 역시 '최종면접' 속 문혜인처럼 수많은 오디션을 거쳐 다채로운 필모그래피를 쌓게 됐다. 그는 "저는 완전 운명론자다. 데뷔 초에 오디션을 볼 때는 오늘의 운세를 보고 그랬다(웃음). 마음을 더 편히 먹고 오디션장에 들어가기 때문에 감독님이나 관계자 분들이 좋게 봐주신 것도 있었던 것 같다. 만약 오디션에 안 되더라도, 이건 이미 안 될 운명이었다는 마음으로 갔다. 그래서 엄청나게 긴장을 하고서 가진 않았고, 편안한 마음으로 가는 게 꿀팁이었다"고 전했다.

이어 주연 배우로서 느끼는 흥행에 대한 부담에 대해서는 "제가 운명을 믿는 이유가 작품이 잘 되어도 '감사하다. 이건 그럴 운명이었던 작품이다'하고, 안 되더라도 '어쩔 수 없지'하는 마음을 갖는다. 기뻐도 크게 기뻐하려고 하지 않고, 슬픔에 빠지는 것도 안 좋아한다. 일부러 제 마음을 편하게 유지시키려고 하고 있다"고 솔직하게 털어놨다.

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조이현은 전작 인터뷰에서 "귀여운 모습을 벗고 싶다"고 바람을 내비치기도 했다. 이에 대한 생각이 변함없는지 묻자, 조이현은 "무대인사에서 제가 귀여운 척을 너무 많이 하더라. 아직 귀여운 티를 못 벗을 것 같다(웃음). 팬 분들이 좋아해 주셔서 계속 그 모습을 보여드리고 싶고, 만약 어른스러운 모습을 보고 싶으시다면 그때 보여드리겠다"고 답했다.

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끝으로 조이현에게 '최종면접'은 학생의 모습과 성인의 모습을 동시에 선보일 수 있는 감사한 기회가 되기도 했다. 그는 "28살인데 교복 입는 건 특권이다. 어려 보인다고 해서 전혀 슬프지 않다. 성인 역할과 학생 역할을 함께 보여드릴 수 있는 작품이 '최종면접'이었다. 제가 키도 생각보다 크다. 19살에서 20살 때 데뷔했는데, 키가 161㎝에서 163㎝까지 컸다. 지금도 하루에 13시간 이상 씩 잔다"고 웃으며 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com